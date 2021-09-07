Врач рассказала об эффективности пластыря от облысения

Китайские ученые создали пластырь, предотвращающий облысение. Своим мнением по этому поводу поделилась дермато-венеролог Юлия Мельникова.Как объяснила медик, ноу-хау представляет собой концентрацию игл, состоящих из гиалуроновой кислоты и частиц с церием. После его применения, как заявляют изобретатели, иглы проникают в кожу и растворяются там, обеспечивая прямое питание кожи головы необходимыми для поддержания роста волос веществ.По словам врача, такие методы уже не первый год применяются в медицине и косметологии для безболезненного введения активного компонента в организм человека.«Пластырь с микроиглами из смеси гиалуроновой кислоты и наночастиц, содержащих церий, теоретически должен действовать так. Микроиглы проникают через верхний слой кожи и доставляют церий к фолликулам волос. Частицы церия способствуют устранению молекул активных форм кислорода, которые мешают питать волос», — говорит специалист.Тем не менее, она обозначила, что изобретение все еще не прошло клинические испытания на людях, а его эффект подтвержден пока только с помощью лабораторных животных.