Психиатр рассказал о профилактике деменции и болезни Альцгеймера

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Нейродегенеративные заболевания, к которым относятся деменция и болезнь Альцгеймера, диагностируются в среднем у одного человека из тысячи — заявил врач-психиатр Алексей Фокин. Специалист побеседовал с корреспондентами информационного ресурса "Инфореактор", и рассказал о методах профилактики этих тяжелых недугов.Врач отметил, что предсказать развитие нейродегенеративных болезней чрезвычайно сложно. "Что касается деменции, то тут нет изначальной склонности, но в случае с болезнью Альцгеймера может быть некоторая генетическая предрасположенность. Но нужно понимать, что этот фактор не является определяющим. На ранних этапах развития болезни диагностика тоже обычно затруднена", — сказал Фокин.Психиатр добавил, что сохранить мозг в старости помогают регулярные интеллектуальные нагрузки. "По мере старения нельзя снижать интеллектуальную нагрузку — существующие научные работы показывают, что люди, которые изучают что-то и постоянно читают, в меньшей степени подвержены развитию нейродегенеративных болезней", — заявил Фокин.А вот телевизор действует на мозг не лучшим образом — просмотр телевизионных программ с утра до вечера приводит лишь к интеллектуальной деградации. Для того, чтобы заметить болезнь на ранних стадиях, нужно отслеживать поведенческие изменения, и, в частности, обращать внимание на такие аспекты, как бессонница или проблемы с памятью.