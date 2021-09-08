Что может рассказать о здоровье наш язык? 7 сигналов, которые важно расшифровать

Дефицит витаминов, недостаток железа и даже развивающийся рак — все эти болезни можно предсказать по состоянию языка.Показывать язык, может быть, и невежливо, но время от времени это стоит делать. Главное – показывать его врачу или хотя бы зеркалу, а потом внимательно изучать увиденное. И если заметите эти признаки, не откладывайте визит в поликлинику: этот орган может многое рассказать о нашем здоровье!Ярко-красный языкЕсли ваш язык выглядит так, будто вы натерли его клубничным соком – ярко-красный и глянцевито-блестящий – это может свидетельствовать о нехватке витамина В12 и железа. Об этих вещества необходимы для созревания папиллы, небольших выпуклостей, напоминающих сосочки, на языке, и если ваш язык становится гладким, значит, организму не хватает важных витаминов.Коричневый или черный языкЭто выглядит довольно неприятно, но, к счастью, говорит о легко устранимой проблеме: злоупотреблении кофе или чаем, курением или плохой гигиене полости рта. Начните чистить язык специальным скребком (или хотя бы чайной ложкой), пейте меньше кофе и чая и бросьте курить – и все наладится.Белый налет, напоминающий творогЕсли ваш язык выглядит так, как будто вы только что ели творог, это может говорить о развивающейся дрожжевой инфекции – молочнице. Чаще всего это происходит на фоне приема антибиотиков: наш язык – естественная среда обитания дрожжей и бактерий, но если мы нарушаем их равновесие, убивая бактерии с помощью антибиотиков, дрожжи могут активнее размножаться. Молочница может сопровождаться изменениями вкусовых ощущений и даже болью; чаще всего подвержены этому заболеванию люди, живущие с диабетом, с аутоиммунными заболеваниями, а также маленькие дети.Морщины и трещины на языкеЧаще всего это безобидные изменения, которые вызваны возрастом: да, наш язык тоже стареет и на нем тоже могут образовываться морщины. Но стоит быть внимательным: иногда внутри этих трещин может образоваться грибковая инфекция. Если вы почувствуете жжение, боль или неприятный запах, обратитесь к врачу.Маленькие белые пятнаЕсли эти пятна не проходят в течение недели или двух, стоит как можно скорее обратиться к врачу: они могут предупреждать об избыточном росте клеток.Маленькие красные язвыКрасные ранки, пятна или поражения, которые не проходят в течение длительного времени – еще один повод срочно обратиться к врачу. Вы группе особенного риска, если курите или старше 65 лет, но и у молодых людей, не злоупотребляющих табаком, также может развиваться рак полости рта. Обязательно обратитесь к врачу!ЖжениеЕсли чувство жжения не проходит, а язык при этом выглядит здоровым и неповрежденным, скорее всего, оно вызвано гормональными изменениями, связанными с менопаузой. Еще одна причина – аллергия на зубную пасту, содержащую лаурилсульфат натрия.