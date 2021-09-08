Авокадо поможет женщинам стать стройнее

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Употребление одного авокадо в день уже меняет процесс распределения жира в области живота у женщин. К такому выводу пришли исследователи из Университета Иллинойса.Ежедневное потребление всего одного авокадо в ходе наблюдений помогло перераспределить жир на животе и боках у женщин в пользу более здорового профиля, как показало исследование. Однако это не поспособствовало улучшению функции В-клеток или периферической чувствительности к инсулину у взрослых с ожирением и избыточным весом. Результаты исследования опубликованы в Journal of Nutrition. В нём приняли участие 105 взрослых добровольцев с избыточной массой тела или ожирением.Это рандомизированное и контролируемое исследование продолжалось три месяца, его участники вместе с обычным приёмом пищи получали ежедневно по одному авокадо. У этой группы наблюдалось сокращение запасов более глубокого висцерального жира. Целью исследования не было снижение веса, его авторы пытались понять, как авокадо влияет на процесс откладывания жира под кожей. Ведь распределение жира в организме играет крайне важную роль для здоровья.В брюшной полости есть два вида жира - подкожный, собирающийся на наших боках и животе, и висцеральный, окружающий внутренние органы. Диабету чаще всего бывают подвержены люди с большими запасами именно висцерального жира. И вот у участниц, которые употребляли авокадо каждый день во время еды, наблюдались уменьшения запасов именно этого жира в брюшной полости. Впрочем, у мужчин распределения жира не изменилось даже за счёт включения в рацион авокадо.