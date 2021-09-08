Диетолог назвала распространенные ошибки в правильном питании

Альбина Комиссарова, диетолог и эндокринолог, перечислила самый распространенные ошибки в правильном питании. Об этом она сообщила на своей странице в Инстаграм.

Специалист объяснила, что наиболее распространенным заблуждением в процессе составления рациона является намеренное исключение или добавление конкретного продукта. Так, исключения из рациона молочных продуктов, глютена и фруктов не принесут пользы для здоровья.

«Диеты без фруктов вообще не имеют под собой научного обоснования», — говорит врач.

Помимо этого эксперт призвала, если нет привычки, насильно не пить воду после пробуждения. А также пояснила, что нет продуктов, употребление которых неизбежно приводит к набору веса. Она напомнила, что ключевым фактором в вопросе похудения выступает соотношения потребленных и потраченных калорий.

Каждый организм уникален. Необходима очная консультация специалиста.
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