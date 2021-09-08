Названы 5 самых вредных для организма овощей: список вас точно удивит

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Эти овощи считаются полезными, но иногда вред от них может перевесить пользу.Все мы с детства знаем, что овощи очень полезны для здоровья. Однако в некоторых из них могут вырабатываться опасные соединения при неправильном приготовлении. Что нужно знать об овощах, чтобы не навредить своему организму.ПомидорыВ этих овощах полно антиоксидантов, много витамин С и В. Но эти овощи часто выращивают с применением химических удобрений, поэтому обращайте внимание на плоды, которые выбираете в магазинах. Потребление таких удобрений в больших дозах может сильно навредить организму.КапустаПотенциальная опасность капусты – в высоком содержании йода. Если у вас есть заболевания щитовидной железы – стоит употреблять с большой осторожностью. Кроме того, она противопоказана людям с проблемами с ЖКТ. Данный овощ влияет на кислотность желудка и поэтому запрещен при гастритах и язве.БаклажаныВ мякоти баклажанов есть компоненты, которые активизируют выделение кислоты и способствуют образованию камней в почках. Кроме того, в баклажан есть соланин – слабый нервный токсин. В большом количестве он вызывает головную боль, кишечные расстройства, тошноту и рвоту. Специалисты не рекомендуют употреблять баклажаны в сыром виде.КартофельДиетологи не советуют его полностью исключать из рациона. В нем содержится много питательных веществ, одним из важнейших является калий. Однако в картофеле есть соланин, негативно влияющий на нервную систему и крахмал, из-за которого у картофеля высокий гликемический индекс.ЛукВы удивитесь, но и этот самый полезный овощ может доставить массу неприятностей. Большое количество сырого лука может вызвать раздражение желудка, из-за содержания одного из компонентов – фруктана. Особенно много фруктана в луке-порее и луке-шалоте.