Кому не нужно есть лук: объясняет врач
«Уникальный химический состав лука подавляет воспалительные процессы в организме и укрепляет иммунитет, но столь полезный овощ рекомендован далеко не всем», - рассказала в интервью врач, член ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова.
Уточняя, кому не нужно есть лук, Нефедова заметила, что данный продукт следует употреблять с большой осторожностью, если имеются следующие нарушения пищеварительного здоровья
синдром раздраженного кишечника,
гастрит
подверженность изжоге.
Также врач пояснила, что может существовать непереносимость продукта, при которой его не нужно есть во избежание неприятных и потенциально опасных симптомов.
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