Кому не нужно есть лук: объясняет врач

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При наличии некоторых болезней желудочно-кишечного тракта репчатый лук бывает противопоказан.«Уникальный химический состав лука подавляет воспалительные процессы в организме и укрепляет иммунитет, но столь полезный овощ рекомендован далеко не всем», - рассказала в интервью врач, член ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова.Уточняя, кому не нужно есть лук, Нефедова заметила, что данный продукт следует употреблять с большой осторожностью, если имеются следующие нарушения пищеварительного здоровьясиндром раздраженного кишечника,гастритподверженность изжоге.Также врач пояснила, что может существовать непереносимость продукта, при которой его не нужно есть во избежание неприятных и потенциально опасных симптомов.