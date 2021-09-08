Врач рассказала, чем заменить суперфуды

Эндокринолог и диетолог Альбина Комиссарова назвала продукты, которыми можно заменить дорогостоящие суперфуды. Об этом она написала на странице своего аккаунта в Инстаграм.По словам специалиста, равноценной заменой для киноа, дикого риса и полбы выступает гречка, овсянка и пшенка. Популярные сейчас семена чиа, легко замещаются семенами льна, фруктами, овощами и орехами. Последние являются равноправной альтернативой ореховым пастам.При отсутствии противопоказаний обычное молоко можно не заменять растительным, это же касается и масла. Без особых показаний нет смысла заменять и зеленый чай или кофе на матчу. По ее словам, особой разницы в эффективности этих напитков нет. Так же она уверяет, что не обязательно использовать особые сорта муки, для пользы здоровью можно использовать и пшеничную."Вид муки не влияет на ее характеристики, основной показатель качества — она должна быть обойной или цельнозерновой", — объясняет эксперт.