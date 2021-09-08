Учёные рассказали, какая группа людей наиболее подвержена внезапной остановке сердца
Для проведения данного исследования ученые собрали данные 28 584 испытуемых. Людей выбирали из средней возрастной категории. Важным критерием отбора было здоровое сердце.
Благодаря регулярным спирометрическим измерениям ученым удалось узнать, что между внезапной остановкой сердца и легочными заболеваниями, снижающими их функции, есть прямая связь
Также отмечается, что курение негативно влияет не только на легкие, но и на сердечно-сосудистую систему. Однако риск ВСС у людей, которые не имеют привычку к курению, но страдают от прочих легочных заболеваний куда выше, чем у людей со здоровыми легкими.
Назвать причину данного явления ученые пока затрудняются. Чтобы подтвердить или опровергнуть свою гипотезу ученые намерены продолжить исследования.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://planet-today.ru - Добавил lavrentiya в категорию Кардиология
Добавить комментарий