Учёные рассказали, какая группа людей наиболее подвержена внезапной остановке сердца

По данным последних исследований специалистов из Швеции наиболее подверженными к синдрому ВСС (внезапная сердечная смерть) оказались люди, которые имеют проблемы со здоровьем лёгких. ВВС - явление внезапной и естественной кончины человека, вызванный нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы. Зачастую возникает из-за фибрилляции желудочков, но может возникать и по другим причинам. Спрогнозировать данный синдром невозможно, а спасти человека очень трудно, так как развивается мгновенно. По статистике именно эта причина гибели людей составляет 20% от общего числа смертности в Европе.Для проведения данного исследования ученые собрали данные 28 584 испытуемых. Людей выбирали из средней возрастной категории. Важным критерием отбора было здоровое сердце.Благодаря регулярным спирометрическим измерениям ученым удалось узнать, что между внезапной остановкой сердца и легочными заболеваниями, снижающими их функции, есть прямая связьТакже отмечается, что курение негативно влияет не только на легкие, но и на сердечно-сосудистую систему. Однако риск ВСС у людей, которые не имеют привычку к курению, но страдают от прочих легочных заболеваний куда выше, чем у людей со здоровыми легкими.Назвать причину данного явления ученые пока затрудняются. Чтобы подтвердить или опровергнуть свою гипотезу ученые намерены продолжить исследования.