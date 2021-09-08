Названы способы укрепить мышцы после 40

После 30 лет мы начинаем терять мышечную массу,Здоровый образ жизни сегодня в моде, и этот тренд стараются соблюдать все. Безусловно, тренироваться полезно всем, но с возрастом к своему телу необходимо относиться с большим вниманием. Рассказываем, как сохранить хорошую форму после 40.Как пишет нутрициолог Надежда Андреева, после 30 мы начинаем терять мышечную массу, если сознательно не поддерживаем ее в тонусе. Тренировки важны для нашего здоровья и молодости.Нагрузки, которые следует выбирать после 35, а особенно после 45Двигайтесь, чтобы предотвратить избыточное образование фасции и поддерживать гибкость: делайте растяжки, занимайтесь любым видом гимнастики, разминайте суставы.Подберите такой комплекс упражнений, который будет правильно поддерживать мышечную массу. Упражнения можно выполнять как с собственным весом, так и с дополнительным.Очень эффективны статические нагрузки: планка, приседания плие, упражнение «стульчик» у стены. Такие упражнения отлично поддерживают тонус мышц.Добавьте в свой план тренировок интервальные нагрузки, если вы чувствуете себя полные сил и энергии. Интервальный принцип нагрузки способствует жиросжиганию и активизирует метаболизм.Плавайте. Во время этой активности работают мышцы всего тела, при этом нет нагрузки на суставы.Полезно заниматься ходьбой с низким и средним темпом когда вы спокойно можете общаться, без одышки. Такая активность поддерживает здоровье суставов.Текст публикации Надежды Андреевой:Я не помню момента в своей жизни, когда я не занималась какой-либо активности больше, чем два дня. Примерно с 9 лет я всегда осознанно двигалась: будь это каратэ, теннис, плавание, аэробика, бег.Во время института мне казалось, что самое важное – это много кардио или какие-то танцевальные или боксерские классы, чему я и уделяла 1-2 часа в день.Что я только не делала на эллипсе: готовилась ко всем экзаменам, делала домашние задания, писала свои первые посты для блога и практически полностью написала свою книгу «Счастливый животик». После того как я активно занялась своим гормональным здоровьем и мы с мужем начали много путешествовать, эллипс стал часто недоступен.В то время я поняла, что кардио, особенно на пустой желудок с утра, не лучший рецепт оптимальной гормонального равновесия для женщины. Кардио на тренажерах из моей жизни ушло и на его смену пришли кардио и силовые нагрузки и занятия с весом тела. Главное, заниматься можно было, где удобно и необходимости идти в спортзал больше не было.