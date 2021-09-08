Тренировка вестибулярного аппарата замедляет старение

Удивительно, но процесс старения нашего организма напрямую зависит от работы вестибулярного аппарата. Если вы не можете долго удерживать равновесие, то это признак увядания. Почему это происходит и как при помощи гимнастики тренировать вестибулярный аппарат, а значит остановить процессы старения читайте в нашем материале.

Не многие знают, что умение держать равновесие и хорошая работа вестибулярного аппарат помогает замедлить старение всего организма.

Равновесие и старение организма

Как мы замечаем, что организм стареет? В основном по внешнему виду: состояние кожи лица, рук и шеи. А так же по общему самочувствию: боли в теле, сбои в работе какого-то органа, быстрая утомляемость и т.д.

Но не все обращают внимание на умение человека держать равновесие. А зря. Исследования ученых говорят о том, что людям старше восьмидесяти лет очень сложно держать равновесие, например, стоя на одной ноге.

Оцените, насколько молодо ваше тело, при помощи следующих техник:

Встаньте на ровную поверхность и закройте глаза, согните одну ногу в колене и поднимите ее. Удерживайте тело в состоянии равновесия столько, сколько можете, засеките время.
Повторите те же действия стоя на другой ноге и сравните результаты.

Считается, что человеку в возрасте 30 лет, под силу простоять таким образом не менее 20 секунд, а если это время меньше 10 секунд, то у вас уже началось старение организма.

Есть еще один способ проверить работу вестибулярного аппарата: для этого вам потребуется компьютерное кресло, которое вращается. Сделайте десять оборотов вправо, а затем влево. После того, как вы покружились на кресле, попробуйте коснуться указательным пальцем своего носа. Если ничего не вышло – признак того, что вестибулярный аппарат не справляется с нагрузкой.

Внутренний датчик. Когда "мутит"

В нашем внутреннем ухе расположена капсула с жидкостью — эндолимфа. Его принцип работы очень прост. При наклонах, кружении эта жидкость колеблется, раздражая нервные окончания. Но несмотря на свою простоту, этот датчик оказывает влияние на работу других органов: слух, зрение и позволяет чувствовать свое тело. Когда начинает давать сбои этот датчик, то соответственно барахлят и те органы, на работу которых он влияет.

Космическая медицина

Способности и свойства вестибулярного аппарата очень тщательно изучают специалисты космической медицины. Это неудивительно, ведь в космосе, где человек находится в состоянии невесомости, если нет специальной подготовки, то он плохо себя чувствует и происходит потеря ориентация в пространстве. Космические врачи проводили исследования работы «внутреннего уха». В результате этих исследований они пришли к выводу, что влияние вестибулярного аппарата на тело человека намного больше, чем влияние других органов чувств. «Внутреннее ухо» фиксирует любые движения и ускорения, даже незначительные.

Ускорение старения

Современные статистические исследования говорят о том, что большое количество людей старше семидесяти пяти лет жалуются на головокружения. Потеря равновесия – распространенная проблема для людей пожилого возраста. Этому есть несколько объяснений:

хуже работают органы чувств, снижается слух, портится зрение;
работа анализаторов дает сбои, поэтому нервная система хуже воспринимает информацию;
как следствие плохой работы центральной нервной системы –сбои в кинетическом контроле своего тела;
быстрая утомляемость и неспособность к концентрации внимания – причина того, что хуже работает анализатор «внутреннего уха», то есть вестибулярный аппарат.

Поэтому, если человеку сложно держать равновесие, он страдает от головокружений и возрастает риск травматизма от падений, а что самое печальное – люди начинают деградировать. Это связано с тем, что «внутреннее ухо» оказывает влияние не только за физическое равновесие, но и помогает ориентироваться в различных жизненных ситуациях.

Вы обращали внимание как ведет себя человек, если не может найти выход? Правильно, мечется по сторонам. Порой такие «метания» случаются и в поисках решения какой-то проблемы. Ученые и те люди, которые занимаются творчеством, сравнивают творческую работу с бегом с препятствиями, они должны быть постоянно сосредоточены: после перепрыгивания барьера, они должны удержать равновесие, чтобы не упасть и продолжить дистанцию.Таким образом примитивно устроенный вестибулярный аппарат отвечает за работу самого сложного органа нашего организма – головного мозга.

Доступные "тренажеры". Покрутился – омолодился

Чем лучше вы держите равновесие, тем крепче стоять на ногах, легче удержаться, например, на льду и не упасть. А самое важное лучше работает головной мозг и замедляется процесс старения.

Тренировать вестибулярный аппарат можно и нужно при помощи простых упражнений. Ниже мы расскажем о гимнастике, которую можно выполнять дома.

Вертеть головой. Поворачивайте голову вправо и влево к плечам, наклоны головой вперед и назад. Выполняйте круговые движения по часовой и против часовой стрелке.

Вращения телом. Сделайте повороты корпусом влево и вправо, ноги при этом остаются на месте. Далее можно выполнить наклоны вперед, постараться дотянуться до пола и назад, насколько можете.

Стоя на одной ноге. Постойте то на одной ноге, то на другой, вторую согнув в колене, пытаясь сохранить равновесие, для усиления эффекта можно закрыть глаза. Стоя на одной ноге вторую поднять и отвести назад - «поза ласточки».

Вращения. Покрутитесь в разные стороны на обычном офисном кресле. Можно покачаться в гамаке или на качелях, не плохо периодически посещать карусели. Помогают и прыжки на батуте.

Ходьба по кругу. Быстро походите или побегайте вокруг какого-то предмета, например, вокруг стула.

Прыжки. Попрыгайте, попытайтесь в прыжке развернуться на 90 градусов или больше.

Спорт. Хорошо помогают все виды спорта, где необходимо держать равновесие: катание на лыжах, коньках, роликах, велосипеде или самокате или заняться танцами и кружиться.

Прогулки.

Хорошо помогает тренировке вестибулярного аппарата хождение по уличным бордюрам, удерживая равновесия расставленным в стороны руками.

Плаванье кролем. Это упражнение лучше всего выполнять под контролем врача. Начинать тренировки рекомендуется с 15 минут, постепенно увеличивая время плаванья. Если в процессе тренировки вы чувствуете, что кружиться голова или вас подташнивает, упражнение следует прекратить.

Выполняя такие не хитрые упражнения вы помогаете работе «внутреннего уха», со временем вы почувствуете улучшение самочувствия и сможете лучше держать равновесие. Очень важно для здоровья нашего организма поддерживать баланс всех протекающих в нем процессов. Обязательно тренируйтесь и соблюдайте во всем меру, тогда вы избежите преждевременного старения организма.
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