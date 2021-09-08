Ученые доказали, что сахар снижает уровень интеллекта

Терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов рассказал об исследованиях, которые подтвердили негативное влияние сахара на интеллектуальные способности.Принято считать, что глюкоза необходима детям в процессе обучения. Однако, по словам специалиста последние исследования опровергают эту гипотезу. Так, научные деятели из США провели эксперимент на грызунах, в ходе которого детенышей разделили на группы с разным количеством сахара в рационе. Как оказалось, интеллектуальные способности группы с наибольшим количеством сладостей были на более низком уровне, чем их собратья.«Более того, эти проблемы сохранялись у них и во взрослой жизни. Как ни странно, учёные объясняют это нарушением баланса микробов в толстой кишке. Виды бактерий, лучше размножающихся на сахаре, негативно влияли на умственные способности. Кишечник сегодня всё чаще называют „вторым мозгом“, и связь между его содержимым и психологией человека активно изучается», — пояснил экперт.К таким же выводам пришли и исследователи из Гарварда. В результате их работы с беременными выяснилось, что у детей, чьи матери отличались пристрастием к сладостям не только переняли их пищевые привычки, а и отличаются менее развитыми интеллектом, памятью, речью и мелкой моторикой.