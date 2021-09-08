Названы продукты, усиливающие запах пота

Диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев перечислил продукты питания, которые усиливают неприятный запах пота.Среди продуктов питания ключевую роль в усилении запаха пота играет мясо, помимо запаха его переваривание чревато повышенным потоотделением. По словам специалиста, его потребление следует ограничить до соотношения один грамм белка на килограмм веса.«Само по себе мясо является достаточно тяжелым продуктом. Если человек ест его в избыточном количестве и после этого идет на прогулку, то это может усиливать потоотделение. Также оно может давать определенные вещества, например, азотистые основания в кровотоки, которые могут усиливать запах пота», — объяснил врач.Также, специалист отмечает, что специи также могут влиять на пот. Так, следует ограничить количество в блюдах перца, способствующего повышению потоотделения и куркумы из-за повышенного содержания в ее составе серы.Кроме того, неприятный запах усиливают кофеиносодержащие напитки, а именно кофе и чаи, как черный, так и зеленый.