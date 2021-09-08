Специалисты сообщили, что всего 12 минут тренировок помогут снизить артериальное давление

Американские врачи из клиники Мауо сообщили, что всего 12 минут низкоинтенсивных физических нагрузок помогут вам снизить артериальное давление без применения препаратов.

Специалисты сообщили, что кратковременные физические нагрузки с низкой интенсивностью способствуют снижению повышенного артериального давления. Гипертоническая болезнь является наиболее распространенной разновидностью заболеваний сердечно-сосудистой системы. Характеризуется стойким повышением артериального давления. Из последствий артериальной гипертензии выделяют: снижение памяти, тяжелую отдышку, слабость, головные боли, риск возникновения инфарктов и инсультов.

По словам врачей, всего 12 минут в день помогут вам в этом. Тренировки подобного плана зачастую выполняются в одном положении и приводят в действие определенные группы мышц.

Отмечают, что гипертония может иметь бессимптомную форму и долгое время никак не проявляться. Такое состояние смертельно опасно, ведь у человека возрастает риск развития болезней сердечно-сосудистой системы. Также несвоевременное обращение к специалистам и лечение могут стать фатальными. Ученые отмечают, что нагрузка на протяжении минимум 12 минут может не только снизить давление, но и является хорошим вариантом профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы.
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Добавил valyuha в категорию Кардиология

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