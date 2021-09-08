Специалисты сообщили, что всего 12 минут тренировок помогут снизить артериальное давление

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Американские врачи из клиники Мауо сообщили, что всего 12 минут низкоинтенсивных физических нагрузок помогут вам снизить артериальное давление без применения препаратов.Специалисты сообщили, что кратковременные физические нагрузки с низкой интенсивностью способствуют снижению повышенного артериального давления. Гипертоническая болезнь является наиболее распространенной разновидностью заболеваний сердечно-сосудистой системы. Характеризуется стойким повышением артериального давления. Из последствий артериальной гипертензии выделяют: снижение памяти, тяжелую отдышку, слабость, головные боли, риск возникновения инфарктов и инсультов.По словам врачей, всего 12 минут в день помогут вам в этом. Тренировки подобного плана зачастую выполняются в одном положении и приводят в действие определенные группы мышц.Отмечают, что гипертония может иметь бессимптомную форму и долгое время никак не проявляться. Такое состояние смертельно опасно, ведь у человека возрастает риск развития болезней сердечно-сосудистой системы. Также несвоевременное обращение к специалистам и лечение могут стать фатальными. Ученые отмечают, что нагрузка на протяжении минимум 12 минут может не только снизить давление, но и является хорошим вариантом профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы.