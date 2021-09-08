Добавки омега-3 могут улучшить память людей с болезнью Альцгеймера

Ученые проанализировали влияние жирных кислот омега-3 на людей с болезнью Альцгеймера. У участников тестировалась память и спинномозговая жидкость.Ученые обнаружили, что пациенты, включившие добавки омега-3 в свой рацион на ранней стадии заболевания, набрали больше очков в тестировании памяти. Исследование было небольшим. В него включили 33 пациента, из которых 18 принимали добавки омега-3 дважды в день, а 15 стали контрольной группой. Были собраны образцы жидкости из спинного мозга, и пациенты прошли тест на память на первом этапе исследования и через шесть месяцев.«Мы видим, что функция памяти у пациентов в группе, принимавшей омега-3, осталась прежней, тогда как у пациентов в контрольной группе ухудшилась», - рассказывает Ивонн Фройнд-Леви, нейробиолог в Университете Эребру. «Но мы не нашли никаких различий между группами в образцах спинномозговой жидкости».Однако ученые обнаружили внутри группы, принимавщей омега-3, определенные различия. В частности, увеличились показатели двух маркеров, связанных с повреждением нервных клеток. Однако клинической связи с тестами на память не было.