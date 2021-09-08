Почему у некурящих людей может развиться рак легкого? Новые данные

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Геномный анализ показал, что большая часть мутаций, с которыми связан рак легких у некурящих людей, не связана с внешними воздействиями.Рак легкого – ведущая причина онкологической смертности. В 10-25% случаев эта опухоль развивается у некурящих людей, происходит это у них в более молодом возрасте, чем у курильщиков.Известно, что на риск рака легкого влияют такие факторы, как пассивное курение, воздействие радона и асбеста, болезни легких. Однако ученые считают, что их влияние не может объяснить такую распространенность болезни у некурящих людей.В новом исследовании, проведенном под руководством специалистов из Национальных институтов здоровья США, ученые провели секвенирование генома раковых и нормальных тканей 232 некурящих пациентов с несколькими типами рака легкого. Исследование было проведено до того, как люди начали лечиться.Авторы исследования сначала проверили раковый геном на наличие способных приводить к онкологическим заболеваниям известных мутаций, которые развиваются в результате окислительного стресса и действия канцерогенов. (Современные методы помогают уточнить, какая именно мутация стала причиной рака). Ученые обнаружили, что известные онкогенные мутации не объясняют некоторые случаи рака.Выяснилось, что у некурящих людей мутации, вызывающие рак, обычно связаны с эндогенным повреждением генов, то есть, с воздействием различных процессов, происходящих в организме. Даже у людей, на которых воздействовало пассивное курение, не было мутаций, связанных с прямым действием табачного дыма. Ученые отмечают, что в исследовании было сравнительно немного участников и не было известно, как часто они пассивно курили.«Нам требуется большая выборка с детальной информацией, чтобы изучить влияние пассивного курения на развитие рака легкого у некурящих», – сказала Мария Тереза Ланди (Maria Teresa Landi) из отдела Эпидемиологии и генетики рака Национальных институтов здоровья США, ведущий автор исследования.Анализ генома также выявил три новых подтипа рака легкого у некурящих людей. Ученые дали им музыкальные названия в зависимости от количества мутаций:«пиано» (вариант с наименьшим количеством мутаций, с очень медленным ростом);«меццо-форте» (мутации сочетаются с хромосомными изменениями, растет относительно быстро);«форте» (характеризуется удвоением генома и быстрым ростом).Ученые считают, что обнаружение новых подтипов рака приведет к разработке индивидуальных подходов к их лечению и профилактике.«Мы только начинаем понимать, как развиваются эти опухоли. Этот анализ показывает, что существуют различия в раковых опухолях легких у людей, которые никогда не курили», – сказала Ланди.