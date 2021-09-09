Высокое давление: уникальный тип клетчатки, который снижает давление и холестерин

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Высокое кровяное давление увеличивает риск сердечных заболеваний, заставляя сердце работать тяжелее, чтобы перекачивать кровь по телу. Чтобы предотвратить угрозу серьезных осложнений со здоровьем, таких как сердечные приступы, жизненно важно обратить вспять показания высокого кровяного давления.Исследования показывают, что прием псиллиума полезен для многих частей человеческого тела, включая сердце и поджелудочную железу. Было показано, что псиллиум помогает снизить кровяное давление, повысить уровень липидов и укрепить сердечную мышцу.В исследовании, опубликованном в Национальной библиотеке здравоохранения, изучалось влияние псиллиума на кровяное давление.Согласно исследованию, глобальная заболеваемость гипертонией превышает один миллиард человек, и, учитывая эффективность растворимых пищевых волокон, в частности псиллиума, положительно влияющих на артериальное давление у пациентов с гипертонией, это имеет клиническое значение.«Мета-анализ выявил значительное снижение систолического артериального давления на 2,04 мм рт.ст. В то время как мета-регрессия показала, что гипотензивный эффект псиллиума был сильнее у субъектов с более высоким исходным артериальным давлением».Исследование пришло к выводу, что преимущества и отсутствие побочных эффектов, о которых сообщалось, особенно для пациентов с гипертонией, медицинские работники и клиницисты должны рассмотреть возможность использования добавок псиллиума для лечения или уменьшения гипертонии или симптомов гипертонии.Псиллиум связывается с жиром и желчными кислотами, помогая организму выводить их из организма. В процессе восполнения этих потерянных желчных кислот печень использует холестерин, чтобы производить больше. В результате снижается уровень холестерина в крови.