Высокое давление: уникальный тип клетчатки, который снижает давление и холестерин
Исследования показывают, что прием псиллиума полезен для многих частей человеческого тела, включая сердце и поджелудочную железу. Было показано, что псиллиум помогает снизить кровяное давление, повысить уровень липидов и укрепить сердечную мышцу.
В исследовании, опубликованном в Национальной библиотеке здравоохранения, изучалось влияние псиллиума на кровяное давление.
Согласно исследованию, глобальная заболеваемость гипертонией превышает один миллиард человек, и, учитывая эффективность растворимых пищевых волокон, в частности псиллиума, положительно влияющих на артериальное давление у пациентов с гипертонией, это имеет клиническое значение.
«Мета-анализ выявил значительное снижение систолического артериального давления на 2,04 мм рт.ст. В то время как мета-регрессия показала, что гипотензивный эффект псиллиума был сильнее у субъектов с более высоким исходным артериальным давлением».
Исследование пришло к выводу, что преимущества и отсутствие побочных эффектов, о которых сообщалось, особенно для пациентов с гипертонией, медицинские работники и клиницисты должны рассмотреть возможность использования добавок псиллиума для лечения или уменьшения гипертонии или симптомов гипертонии.
Псиллиум связывается с жиром и желчными кислотами, помогая организму выводить их из организма. В процессе восполнения этих потерянных желчных кислот печень использует холестерин, чтобы производить больше. В результате снижается уровень холестерина в крови.
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