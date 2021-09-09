Мясников назвал популярный продукт, ведущий к раку кишечника
Доктор Мясников призвал россиян контролировать количество идущей в пищу колбасы, связав ее большое количество в рационе с повышенным риском рака кишечника.
Одним из факторов, усиливающих подверженность людей колоректальному раку, является активное потребление переработанного красного мяса, – об этом Александр Мясников рассказала на съемках телепрограммы о здоровье. Медик перечислил конкретные продукты, популярные у россиян и повышающие риск рака толстой кишки –
«это колбасы, ветчина, сардельки, сосиски, бекон».
Мясников добавил, что продуктом с серьезным канцерогенным потенциалом считается в целом красное мясо, потребляемое на регулярной основе. Он заявил, что в этом случае
«мясо рассматривается как канцероген наравне с табаком, алкоголем и химикатами».
Врач напомнил, что одним из лучших способов своевременно обнаружить развивающийся в организме рак кишечника является плановая колоноскопия, которую нужно выполнять после 50 лет.
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