Что такое болезнь Крона и как её лечат

Она может привести к язвам и даже раку, поэтому не стоит затягивать с обращением к врачу.Болезнь Крона — это хроническое воспалительное заболевание пищеварительного тракта, которое может распространяться от ротовой полости до конечного отдела кишечника. Чаще всего появляется в 15–30 лет и после 60. Причём затрагивает в основном жителей развитых стран.Почему возникает болезнь КронаТочные причины пока неизвестны. Но учёные выделяют несколько факторов, которые увеличивают риск заболеть:Особенности иммунной системы. У людей с болезнью Крона иммунитет воспринимает нормальную микрофлору кишечника как чужеродную и начинает её атаковать. Возникает воспаление, которое долго не проходит. В результате стенки кишечника утолщаются и на них появляются язвы.Наследственность. Обнаружены гены, которые передаются от родителей и повышают вероятность иммунных отклонений. Больше всего таких изменённых участков ДНК находят у европеоидов.Неправильное питание. Предполагают, что обилие жирной пищи может увеличить риск болезни, потому что меняется состав нормальной микрофлоры.Курение. Оно повышает вероятность болезни Крона в два раза.Чем опасна болезнь КронаИз?за неё может появиться одно или несколько осложнений:Кишечная непроходимость. Со временем в местах воспаления в стенках кишечника возникают рубцы. Просвет сужается, пища застревает, появляются запоры. Чтобы это устранить, может потребоваться операция.Язвы. Из?за хронического воспаления они могут возникать и во рту, и в анусе, и в любом другом месте пищеварительного тракта. Иногда их находят даже на промежности. Язвы болят и могут инфицироваться.Свищи. Иногда язвы такие глубокие, что проходят через всю стенку кишечника и получается отверстие — свищ. Он соединяет кишечник с соседним органом, например с мочевым пузырём, влагалищем или поверхностью кожи. Чаще всего свищи появляются в анальной области. Содержимое кишечника или гной выходит через отверстие наружу. Если патологию не убрать, сформируется абсцесс, из?за которого может произойти заражение крови и наступить смерть.Трещины заднего прохода. Это небольшие разрывы ткани вокруг ануса, в которые может проникнуть инфекция. Трещины болят, а иногда в этих местах появляются свищи.Недоедание. Из?за болей и спазмов в животе человек не хочет есть, а из?за диареи в кишечнике нарушается процесс всасывания питательных веществ и витаминов. В результате больной худеет, содержание железа и витамина B12 в крови падает, а это может закончиться анемией.Рак толстого кишечника. Если болезнь Крона поражает толстую кишку, то возрастает риск развития злокачественной опухоли на этом участке.Тромбоз. Из?за болезни у человека нарушается свёртываемость крови и повышается вероятность формирования сгустков в артериях и венах.Другие заболевания. Иммунодепрессанты и кортикостероиды, которые могут быть назначены при болезни Крона, имеют свои побочные действия. Первые сильно подавляют иммунитет. Это провоцирует разные типы опухолей, в том числе лимфому и рак крови. Вероятность чем?нибудь заразиться также становится выше. Второй вид препаратов прописывают, чтобы уменьшить воспаление. Но приём кортикостероидов увеличивает риск развития остеопороза, переломов костей, катаракты, глаукомы, диабета и гипертонии.Какие симптомы у болезни КронаОни могут быть разной степени тяжести, развиваться постепенно или настигать внезапно. Бывают периоды ремиссии, когда симптомы исчезают.Специалисты Mayo Clinic делят признаки болезни Крона на две группы.Симптомы, которые появляются в период обостренияПонос.Повышенная температура тела.Чувство усталости.Боли и спазмы в животе.Кровь в стуле.Язвы во рту.Снижение аппетита и похудение.Боль в области заднего прохода и вытекание оттуда гноя из?за воспаления свищевого отверстия.Симптомы, которые возникают при тяжёлом течении болезниВоспаление кожи, глаз и суставов.Воспаление печени и жёлчных протоков.Камни в почках.Слабость, утомляемость и тахикардия, вызванные анемией.Задержка роста и полового развития у детей.Что делать при появлении признаков болезни КронаЕсли есть симптомы, нужно обратиться к терапевту. Нет специального метода, чтобы определить болезнь Крона. Поэтому врач использует какие?то из этих способов диагностики:Анализы крови. Они нужны, чтобы определить, есть ли анемия или признаки инфекции.Анализ кала на скрытую кровь. Его делают, чтобы определить, есть ли кровотечение из верхних отделов кишечника.Колоноскопия. Врач осматривает всю толстую кишку при помощи гибкой трубки с видеокамерой. Если нужна проверка на онкологическую природу, из подозрительных участков берут образец ткани и отправляют на биопсию. Обследование проводят под наркозом.Компьютерная томография. Это специальные рентгеновские снимки, на которых видны кишечник и соседние органы.Магнитно?резонансная томография. Это снимки, которые позволяют детально рассмотреть органы. МРТ обычно делают для оценки свища анальной области или тонкой кишки.Капсульная эндоскопия. Человеку дают проглотить капсулу, которая проходит через кишечник и ведёт съёмку с помощью встроенной видеокамеры. Снимки передаются на аппарат, закрепленный на поясе. А примерно через сутки, иногда больше, капсула выходит вместе с калом. Такой метод диагностики нельзя использовать при непроходимости кишечника.Баллонная эндоскопия. Врач вводит через рот гибкую трубку с видеокамерой и силиконовой насадкой, на которой раздувается баллон. Это помогает рассмотреть изнутри тонкую кишку, остановить в ней кровотечение или взять биопсию.Какое лечение назначают при болезни КронаНет препарата или терапевтического метода, подходящего для всех. Поэтому доктора подбирают способы, которые помогают облегчить состояние.Смена образа жизниВрачи рекомендуют избегать стрессов. Они способны усилить проблемы с кишечником. Также нужно бросить курить.ПитаниеРацион должен быть сбалансированным, содержать достаточно калорий и белка. Единой диеты для всех при болезни Крона нет, но врачи рекомендуют соблюдать такие правила:Есть небольшими порциями в течение дня.Пить много жидкости.Избегать продуктов, богатых клетчаткой: бобовых, отрубей, семян и орехов.Не есть жирную и жареную пищу, а также соусы.Употреблять меньше молочных продуктов, если существуют проблемы с усвоением лактозы.Исключить еду, усиливающую образование газов, например капусту.Избегать острых блюд.Иногда врачи назначают питание через зонд или вену. Это нужно, чтобы дать кишечнику отдохнуть и восстановиться.ЛекарстваВрачи используют такие группы препаратов:Противовоспалительные средства. Их назначают на 3–4 месяца, чтобы уменьшить воспаление, если другие медикаменты не помогли.Иммунодепрессанты. Они необходимы, чтобы подавить функцию иммунной системы и снизить воспаление.Биопрепараты. Это лекарства на основе белков, которые в норме вырабатываются в иммунной системе. Благодаря такому составу медикаменты улучшают работу её клеток.Антибиотики. Их используют, чтобы уничтожить бактерии в кишечнике, а также улучшить заживление язв и свищей.Противодиарейные. Помогают остановить понос.Болеутоляющие. Важно, чтобы их назначил именно врач: иногда безрецептурные препараты способны ухудшить течение болезни.Витамины и другие добавки. Они нужны, чтобы восполнить дефицит железа или витамина В12. При нехватке одного из этих элементов развивается анемия, причем её типы различаются. Это значит, что анемию, вызванную недостатком витамина B12, невозможно вылечить приёмом железа, и наоборот.ОперацияК ней прибегают, если другие методы не помогли. Но хирургическое вмешательство не избавляет от болезни Крона. Врач просто удаляет повреждённый участок кишечника и соединяет здоровые. Но воспаление может начаться и там.Также операция нужна, чтобы закрыть свищи или устранить абсцессы.