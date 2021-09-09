5 источников йода и их преимущества

Иод необходим для нашего здоровья и благополучия. Вот 5 наиболее распространённых его источников и причины по которым он нужен в рационе.Дефицит йода вызывает ограниченное развитие мозга, особенно у детей, психические заболевания, проблемы с холестерином, летаргию, депрессии, усталость и нарушение веса. Избыток йода может привести к гипотиреозу или состоянию, при котором возникает дефицит гормона щитовидной железы. Вот почему важно следить за балансом йода и активно включать в наш рацион вещества, в котором его достаточно много.К ним относится картофель - отличный источник йода, который встречается везде и стоит довольно дёшево. Запечённый или приготовленный с кожурой картофель обеспечивает нас 60 мкг йода.Гималайская кристаллическая соль, также называемая серой, считается богатым источником йода. Все виды поваренной соли содержат йод, но они обычно теряют свои врождённые минералы из-за обработки. А необработанная гималайская соль содержит около 500 мг йода.Клюква обладает антиоксидантными свойствами и является богатым источником йода. В 120 г клюквы около 400 мкг йода. Для восполнения дневной нормы рекомендуется съесть немного ягод или выпить стакан свежего сока.Фасоль или морская фасоль также считается богатым источником йода, но лучше всего её употреблять в качестве бобов. Так в половине стакана тёмно-синей фасоли около 32 мкг йода. В бобах также множество клетчатки.Ламинарии или водоросли. Океан - крупнейший источник богатой йодом пищей вроде водорослей. В них высокое содержание йода, к примеру, в одной порции ламинарий в четыре раза больше йода, чем рекомендуется употреблять в сутки. Можно добавлять их в суп или салаты.