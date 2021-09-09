Мясников назвал способ, позволяющий лучше усваивать витамин D
Витамин D считается одним из важнейших для сохранения крепкого здоровья и поддержания активно функционирующей иммунной системы. Организм человека способен вырабатывать его самостоятельно при воздействии солнечного света на кожу. В осенне-зимний сезон уровень витамина снижается из-за нехватки солнца, и его необходимо восполнять.
Александр Мясников назвал способ, позволяющий организму лучше усваивать витамин D, – это его прием в таблетках.
«В основном организм принимает эффективнее витамины, присутствующие в продуктах, пище, чем те, что содержатся в витаминно-минеральных комплексах. Но витамин D – одно из небольших исключений», - рассказал Мясников об этом.
Медик подчеркнул, что назначать себе витамины самостоятельно нельзя – их прием должен согласовываться с результатами анализа крови, который бы подтверждал дефицит каких-то веществ и необходимость их восполнения.
Говоря о продуктах, служащих источником витамина D, Мясников назвал печень трески, водоросли и другие морепродукты, яйца.
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