Мясников назвал способ, позволяющий лучше усваивать витамин D

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

По словам известного врача Александра Мясникова, человеческий организм хорошо усваивает важный витамин в таблетированной форме.Витамин D считается одним из важнейших для сохранения крепкого здоровья и поддержания активно функционирующей иммунной системы. Организм человека способен вырабатывать его самостоятельно при воздействии солнечного света на кожу. В осенне-зимний сезон уровень витамина снижается из-за нехватки солнца, и его необходимо восполнять.Александр Мясников назвал способ, позволяющий организму лучше усваивать витамин D, – это его прием в таблетках.«В основном организм принимает эффективнее витамины, присутствующие в продуктах, пище, чем те, что содержатся в витаминно-минеральных комплексах. Но витамин D – одно из небольших исключений», - рассказал Мясников об этом.Медик подчеркнул, что назначать себе витамины самостоятельно нельзя – их прием должен согласовываться с результатами анализа крови, который бы подтверждал дефицит каких-то веществ и необходимость их восполнения.Говоря о продуктах, служащих источником витамина D, Мясников назвал печень трески, водоросли и другие морепродукты, яйца.