Названа веская причина не есть на ночь

Это большая нагрузка на желудок.

Перекусы в вечернее и ночное время вредны для здоровья и могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям у женщин.

Об этом рассказала руководитель отделения коронарной терапии в одной из больниц Нью-Йорка Эвелина Грейвер.

По словам доктора, организм человека не может усвоить пищу, съеденную вечером.

— Наши организмы не просто не приспособлены к перевариванию пищи в поздние часы, но мы еще и меньше двигаемся вечером, таким образом, потребляемая энергия в виде калорий не тратится, — отметила Эвелина Грейвер.

Врач пояснила, что это негативно влияет на выработку инсулина, циркадные ритмы и работу сердца.

Ученых из Колумбийского университета Нью-Йорка провели исследование с участием более 100 женщин, средний возраст которых составил 33 года. Испытуемые сообщали медикам о своих пищевых привычках и о времени употребления пищи.

Выяснилось, что те, кто ел после шести вечера, чаще сталкивались с проблемами сердечно-сосудистой системы.
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