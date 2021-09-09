Названа веская причина не есть на ночь

Это большая нагрузка на желудок.Перекусы в вечернее и ночное время вредны для здоровья и могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям у женщин.Об этом рассказала руководитель отделения коронарной терапии в одной из больниц Нью-Йорка Эвелина Грейвер.По словам доктора, организм человека не может усвоить пищу, съеденную вечером.— Наши организмы не просто не приспособлены к перевариванию пищи в поздние часы, но мы еще и меньше двигаемся вечером, таким образом, потребляемая энергия в виде калорий не тратится, — отметила Эвелина Грейвер.Врач пояснила, что это негативно влияет на выработку инсулина, циркадные ритмы и работу сердца.Ученых из Колумбийского университета Нью-Йорка провели исследование с участием более 100 женщин, средний возраст которых составил 33 года. Испытуемые сообщали медикам о своих пищевых привычках и о времени употребления пищи.Выяснилось, что те, кто ел после шести вечера, чаще сталкивались с проблемами сердечно-сосудистой системы.