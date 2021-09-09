Из-за коронавируса обоняние теряется на 8 дней

Эксперты Роспотребнадзора полагают, что средний срок исчезновения обоняния в результате развития коронавирусной инфекции составляет 8 дней. Впрочем, при постковидном синдроме он может затянуться и на несколько месяцев.Ещё в прошлом году потеря обоняния и вкуса стала одним из ключевых признаков развития коронавирусной инфекции. Если человек сталкивался с повышением температуры, вслед за которым у него исчезали способности распознавать пищу по вкусу и запаху, это почти со стопроцентной гарантией свидетельствовало о коронавирусе. Впрочем, у «индийского» штамма аносмия не является основным симптомом. Сегодня чаще встречается лихорадка, головные боли, сухой кашель и боли в теле.Эксперты Роспотребнадзора отметили, что исчезновение обоняния, в среднем, может длится 8 дней. Любопытно, что у представительниц прекрасного пола исчезновение запаха и вкусов встречается чаще, чем у мужчин. В Роспотребнадзоре также подчеркнули, что этот симптом не является эксклюзивным только для COVID-19. Где-то в 20% случаях его можно встретить и у жертв других ОРВИ. Но высокая специфичность данного симптома при коронавирусе давно отмечена учёными.При этом постковидный синдром может намного продлить данное расстройство запахов и вкусов. А в некоторых случаях у людей обоняние и вкус не исчезают полностью, но меняются. И когда-то любимые и сладкие продукты становятся неприятными на вкус, и наоборот. Этот феномен тоже в последнее время активно изучается учёными.