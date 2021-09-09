Дорожный шум повышает риск деменции

Воздействие дорожного шума в течение длительного периода связано с более высоким риском развития деменции, особенно болезни Альцгеймера. Такие выводы были получены датским исследованием, представленным в журнале BMJ.По оценкам ученых, 1,2 тыс. из 8,4 тыс. случаев деменции, зарегистрированных в Дании в 2017 году, могут быть связаны с воздействием шума. Это говорит о том, что снижение уровня шума может стать профилактическим инструментом.Транспортный шум считается вторым после загрязнения воздуха фактором риска окружающей среды для здоровья населения в Европе, и примерно пятая часть населения региона подвергается воздействию шума, превышающего рекомендуемый уровень в 55 дБ.В новом исследовании ученые изучили связь между длительным воздействием дорожного шума в жилых помещениях и риском деменции у двух миллионов взрослых в возрасте старше 60 лет, проживающих в Дании в период с 2004 по 2017 год. Исследователи оценили шум от дороги по всем адресам.Затем они проанализировали национальные регистры здоровья для выявления случаев деменции в среднем за 8,5 лет. За исследуемый период ученые обнаружили 103,5 тыс. новых случаев деменции.После учета дополнительных факторов, исследователи установили, что воздействие дорожного шума в течение 10 лет было связано с более высоким риском развития деменции по любой причине.