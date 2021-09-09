Центр «Вектор» выявил новый вирус, которым можно заразиться от укуса клеща

Сотрудники Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) выявили новый вирус, вызывающий лихорадку. Инфекция под названием Manych передается в результате укуса клеща.По данным издания "Известия", новый вирус получил название в честь реки Маныч, что на юге Российской Федерации. Патоген был выявлен в сыворотке крови пациентов медицинских учреждений Ростовской области с диагнозом "Крымская-Конго геморрагическая лихорадка" (ККГЛ). Инфекцию разносят клещи, которые вместе с ККГЛ могут передавать человеку вирус Manych. Проникая в организм, инфекция вызывает характерные для лихорадки симптомы — в частности, озноб и повышение температуры тела до тридцати девяти градусов.Специалисты "Вектора" уточняют, что Manych — это родственник вируса Jingmen tick virus (JMTV), выявленного китайскими исследователями в 2014 году в слюнных железах нескольких видов клещей. Вирусы такого типа обладают особенностью — их геном разделен на четыре части, и для репликации патогена в клетке все сегменты должны соединиться. Ученые считают, что такая особенность позволяет вирусу уклоняться от иммунного ответа организма. Эксперты заключают, что вирус Manych не представляет особой угрозы для человека, однако патоген, как и все вирусы, может мутировать и стать более опасным.