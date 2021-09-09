Терапевт Ивашкевич: кому не следует есть творог?

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Хотя творогу присущ обширный рад полезных свойств, продукт «не так безобиден» для здоровья, констатирует терапевт Анна Ивашкевич.В интервью врача прозвучало мнение о том, что творог не следует считать априори полезным для всех продуктом.«Помимо очевидного вреда несвежего творога, этот продукт противопоказан, если вы имеете некоторые заболевания и особенности», - сообщила Анна Ивашкевич.Поясняя, кому не следует есть творог, терапевт посоветовала воздерживаться от его употребления людям, имеющим следующие проблемы со здоровьем:непереносимость лактозы,болезнь почек,гастрит,атеросклероз.В крайнем случае есть творог при данных патологиях следует только с одобрения врача, подчеркнула Ивашкевич.Людям с избыточным весом терапевт рекомендует употреблять творог исключительно умеренно. Медик рассказала, что при высоком проценте жирности продукт усваивается быстрее – таким образом, организмом быстрее поглощаются калории и жир. Это нужно учитывать всем, кому необходимо контролировать вес, уровень холестерина. Ивашкевич порекомендовала употреблять творог в первой половине дня, предупредив, что если есть продукт в большом количестве,«переизбыток казеинового белка, который содержится в нем, может приводить к отекам, а излишек животного жира – к проблемам в работе печени и почек».