Медики рассказали, почему появляется тошнота по утрам

Утренняя тошнота является актуальной проблемой не только для беременных женщин. Существуют физиологические причины утренней тошноты, которые могут быть сигналом серьезных проблем с организмом.Тошнота, возникающая после того, как человек проснулся и встал, может быть результатом кислотного рефлюкса, при котором содержимое желудка попадает в пищевод при изменении положения тела. Другая возможная причина утренней тошноты — проблемы со сном. Если организм не отдыхает ночью в течение положенных часов, то могут развиваться самые разные проблемы со здоровьем, в том числе и на уровне желудочно-кишечного тракта. Давно известно, что бессонница может быть одним из факторов язвы желудка.Если вы не едите после шести вечера, но ложитесь спать поздно, то к утру у вас может значительно снижаться уровень сахара в крови. Медики отмечают, что слишком большой перерыв между приемами пищи — одна из возможных причин утренней тошноты.Тошнота по утрам может преследовать людей, страдающих от повышенной тревожности. Период после пробуждения является стрессовым состоянием для организма, и если этот стресс накладывается на общий фоновый стресс, то тошнота — это еще самый незначительный эффект. Тошнота с утра может быть итогом употребления алкоголя — в этом случае она объясняется токсическим воздействием спиртного на организм.