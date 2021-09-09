COVID-19 не влияет на функционал лёгких молодых людей

Новое исследование показало, что коронавирус, возможно, не оказывает негативного воздействия на функционал лёгких у молодых людей. К такому выводу пришли ученые из Швеции.Хорошо известно, что коронавирус крайне негативно воздействует на респираторную систему. В частности, при тяжелых формах COVID-19 отмечается значительное поражение легких, а при наиболее сложном течение цитокиновый шторм вызывает отказ лёгких, из-за чего человека подключают к аппарату искусственной вентиляции. В этом случае вероятность успешного исхода довольно сильно снижается. И вот теперь исследователи из Швеции изучили группу пациентов со средним возрастом в 22 года.Им не удалось выявить статистически значимой разницы между функционалом лёгких у тех, кто перенес коронавирус, и теми, у кого его не было. Авторы исследования полагают, что у молодых людей лёгкие не страдают в такой степени, в какой это наблюдается у лиц среднего и старшего возраста.Однако существуют и более уязвимая в данном плане категория пациентов. Особенно это касается людей старшей возрастной группы и имеющих какие-либо хронические заболевания лёгких вроде ХОБЛ и астмы. Именно поэтому у исследователей и считают важным провести дополнительные наблюдения с участием астматиков. Они покажут, в какой степени их лёгкие страдают от воздействия COVID-19.