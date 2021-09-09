Употребление каннабиса связано с резким увеличением риска инфаркта у молодых

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Посевная конопля (каннабис) – один из наиболее распространенных наркотиков. Несмотря на широкое использование и легализацию в ряде стран, ее влияние на здоровье остается плохо изученным. Американская кардиологическая ассоциация в своем научном заявлении никому не рекомендует использовать каннабис, особенно людям с хроническими болезнями. Отдельно организация подчеркивает потенциальный сердечно-сосудистый риск, связанный с этим веществом.Ранее ученые указывали, что недавнее употребление марихуаны может увеличить риск инсульта. Однако ее влияние на другие сердечно-сосудистые проблемы остается малоизученным.Канадские ученые проанализировали данные о 33 тысячах жителях США в возрасте от 18 до 44 лет, которые участвовали в масштабных опросах Центров по контролю и профилактике заболеваний в 2017 и 2018 годах. Тогда 17% участников сообщили, что употребляли каннабис в течение последнего месяца. В этой группе инфаркт миокарда встречался существенно чаще, чем у тех, кто не использует это вещество: 1,3% против 0,8%. Риск развития инфаркта был одинаковым, независимо от способа использования конопли (курение, вейпинг, употребление внутрь). Информацию о распространенности заболевания авторы исследования также получили из данных опросов.Участники исследования, которые употребляли марихуану, чаще были мужчинами, курили, употребляли алкоголь. Авторы исследования указывают, что эти факторы тоже могли повлиять на риск развития инфаркта. Однако при рассчетах ученые учли их возможное действие.В этом исследовании ученые не касались вопроса, как именно действует марихуана на сердце. Они указывают, что ранее было известно, что она может вызывать нарушения сердечного ритма. В результате этого миокард может получить недостаточное количество кислорода. Именно этот механизм лежит в основе ишемической болезни сердца и инфаркта.Доктор Карим Лада (Karim Ladha) из Университета Торонто, соавтор исследования, сообщил CNN, что многие люди считают, что употребление марихуаны полностью безопасно для организма. Однако количество доказательств того, что это не так, постоянно увеличивается.