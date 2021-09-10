Японские ученые доказали пользу арахиса

В журнале Stroke были опубликованы исследования японских ученых. Они изучали влияние употребления арахиса на сердечно-сосудистую систему человека. В результате была доказана польза арахиса на организм человека и рекомендовано включать арахис в ежедневный рацион.Арахис – важная сельскохозяйственная культура, которая возделывается для промышленного производства, а также для употребления в пищу. Арахис содержит ненасыщенные жирные кислоты, некоторые минералы и витамины. Употребление зерен арахиса распространено повсеместно. Японские ученые занялись изучением всеми известных бобов.Для этого ученые из Университета в Осаке исследовали рацион питания более 74 000 жителей страны, возрастом от 45 до 74 лет. Далее они фиксировали их заболевания. В предоставленных данных об их здоровье, было выявлено 3599 инсультов, 849 диагнозов ишемической болезни сердца. Было выявлено, что те, в чьем рационе встречался арахис ежедневно (примерно 4-5 орехов), меньше наблюдалось сердечно-сосудистых заболеваний, чем у тех, кто не потреблял его совсем. Таким образом вероятность заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями снижается на 13%, а перенести инсульт – на 16% при употреблении арахиса. Также было доказано, что он снижает давление и принимает участие в работе иммунитета. При этом достаточно лишь небольшого количества в день.