Назван фактор, отягощающий течение коронавируса

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Британские ученые выяснили, какой фактор увеличивает риск госпитализации при covid-19.Исследователи Имперского колледжа в Лондоне подвергли анализы данные, полученные в ходе проведенных ранее 34 исследований относительно влияния окружающей среды на течение заболеваний легких, вызванных инфекциями. Как оказалось, чем выше уровень загрязнения воздуха, тем более высока вероятность, что жители этой местности будут заражены коронавирусом.Кроме того, фактор загрязнения напрямую валяет и на степень тяжести заболевания. В связи с этим риск тяжелого течения болезни в таких больше.