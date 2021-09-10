Медик назвал простой способ увеличить продолжительность и качество жизни

Средиземноморский тип питания считается самым полезным.Эксперты в области здравоохранения утверждают, что долголетие определяется вашими генами. Но наряду с этим важна пища, которую вы потребляете. Фактически, было сказано, что это может определить до 80 процентов вашей продолжительности жизни.Имея это в виду, какой продукт является одним из самых здоровых, когда речь идет о снижении риска заболеваний и увеличении продолжительности жизни?Сара Брюэр, медицинский директор Healthspan и автор книги «Живи дольше, выгляди моложе» обсудила продукты питания и долголетие, и сказала: «По данным Управления национальной статистики, более полумиллиона человек в Великобритании возраст как минимум 90 лет, а число долгожителей увеличилось на 72 процента за последние десять лет.«Итак, что вы можете сделать, чтобы прожить долгую и здоровую жизнь?«Хотя все знают обычные советы о том, как не курить и поддерживать здоровый вес, есть несколько менее известных подходов, которые также помогут вам изящно стареть».В последние годы большое внимание уделяется так называемым голубым зонам — пяти регионам мира, где проживают одни из самых здоровых людей, которые постоянно доживают до возраста более 100 лет.В этих регионах упор делается на средиземноморскую диету.Этот тип диеты — это модель питания, которая обычно способствует увеличению продолжительности жизни.Один из основных продуктов средиземноморской диеты — жирная рыба, в том числе лосось.По словам доктора Брюера, рыбий жир омега-3 уменьшает воспаление и оказывает антивозрастное действие практически на все части тела, включая глаза, суставы, кровообращение, сердце и мозг.Она добавила: «У населения с высоким потреблением жирной рыбы меньше сердечных заболеваний, высокого кровяного давления, инсульта и воспалительных заболеваний, чем у людей с низким потреблением жирной рыбы, и поэтому они, как правило, живут дольше.«Жирная рыба — важный компонент средиземноморской, японской и инуитской диет — трех способов питания, которые связаны с более низким риском сердечных заболеваний.«Ученые, пишущие в British Medical Journal, предсказали, что регулярное употребление семи суперпродуктов может увеличить продолжительность жизни на шесть с половиной лет для мужчин и на пять лет для женщин, включая употребление порции рыбы (114 г) четыре раза в неделю.«Если вы не любите рыбу, хорошей альтернативой будут добавки с рыбьим жиром омега-3».Лосось является одним из лучших источников омега-3 жирных кислот, которые, как было доказано, снижают риск аномального сердцебиения, снижают уровень триглицеридов, замедляют рост закупоривающих артерии жировых отложений и снижают кровяное давление.Есть также свидетельства того, что омега-3 могут быть «пищей для мозга», поскольку они могут снизить риск деменции и снижения когнитивных функций.Большая часть жирной рыбы богата омега-3, но лосось является особенно питательной и здоровой пищей, поскольку в нем мало потенциально токсичного загрязнителя — ртути.Доктор Брюер перечисляет другие свои советы по снижению риска заболеваний и увеличению продолжительности жизни:Ешьте больше бобовПерейдите на оливковое маслоПейте больше чаяЕшьте яблоко в деньЕшьте меньше солиПолдник на орехахПридерживайтесь более растительной диетыЕшьте больше чеснокаНаслаждайтесь бокалом винаПринимайте глюкозаминВыберите темный шоколадУменьшите количество солиПолучите достаточно магнияЕшьте больше грибов рейши