Медик назвал простой способ увеличить продолжительность и качество жизни
Эксперты в области здравоохранения утверждают, что долголетие определяется вашими генами. Но наряду с этим важна пища, которую вы потребляете. Фактически, было сказано, что это может определить до 80 процентов вашей продолжительности жизни.
Имея это в виду, какой продукт является одним из самых здоровых, когда речь идет о снижении риска заболеваний и увеличении продолжительности жизни?
Сара Брюэр, медицинский директор Healthspan и автор книги «Живи дольше, выгляди моложе» обсудила продукты питания и долголетие, и сказала: «По данным Управления национальной статистики, более полумиллиона человек в Великобритании возраст как минимум 90 лет, а число долгожителей увеличилось на 72 процента за последние десять лет.
«Итак, что вы можете сделать, чтобы прожить долгую и здоровую жизнь?
«Хотя все знают обычные советы о том, как не курить и поддерживать здоровый вес, есть несколько менее известных подходов, которые также помогут вам изящно стареть».
В последние годы большое внимание уделяется так называемым голубым зонам — пяти регионам мира, где проживают одни из самых здоровых людей, которые постоянно доживают до возраста более 100 лет.
В этих регионах упор делается на средиземноморскую диету.
Этот тип диеты — это модель питания, которая обычно способствует увеличению продолжительности жизни.
Один из основных продуктов средиземноморской диеты — жирная рыба, в том числе лосось.
По словам доктора Брюера, рыбий жир омега-3 уменьшает воспаление и оказывает антивозрастное действие практически на все части тела, включая глаза, суставы, кровообращение, сердце и мозг.
Она добавила: «У населения с высоким потреблением жирной рыбы меньше сердечных заболеваний, высокого кровяного давления, инсульта и воспалительных заболеваний, чем у людей с низким потреблением жирной рыбы, и поэтому они, как правило, живут дольше.
«Жирная рыба — важный компонент средиземноморской, японской и инуитской диет — трех способов питания, которые связаны с более низким риском сердечных заболеваний.
«Ученые, пишущие в British Medical Journal, предсказали, что регулярное употребление семи суперпродуктов может увеличить продолжительность жизни на шесть с половиной лет для мужчин и на пять лет для женщин, включая употребление порции рыбы (114 г) четыре раза в неделю.
«Если вы не любите рыбу, хорошей альтернативой будут добавки с рыбьим жиром омега-3».
Лосось является одним из лучших источников омега-3 жирных кислот, которые, как было доказано, снижают риск аномального сердцебиения, снижают уровень триглицеридов, замедляют рост закупоривающих артерии жировых отложений и снижают кровяное давление.
Есть также свидетельства того, что омега-3 могут быть «пищей для мозга», поскольку они могут снизить риск деменции и снижения когнитивных функций.
Большая часть жирной рыбы богата омега-3, но лосось является особенно питательной и здоровой пищей, поскольку в нем мало потенциально токсичного загрязнителя — ртути.
Доктор Брюер перечисляет другие свои советы по снижению риска заболеваний и увеличению продолжительности жизни:
Ешьте больше бобов
Перейдите на оливковое масло
Пейте больше чая
Ешьте яблоко в день
Ешьте меньше соли
Полдник на орехах
Придерживайтесь более растительной диеты
Ешьте больше чеснока
Наслаждайтесь бокалом вина
Принимайте глюкозамин
Выберите темный шоколад
Уменьшите количество соли
Получите достаточно магния
Ешьте больше грибов рейши
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