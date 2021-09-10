Стало известно, почему полным людям не стоит худеть с помощью спорта

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Биологи выяснили, почему людям с лишним весом тяжелее похудеть с помощью занятий спортом.Ученые провели эксперимент, в ходе которого наблюдали за сжиганием калорий почти двух тысяч человек. Результатом их работы стал неожиданный вывод. Оказалось, что полные участники худели примерно на 20% медленнее, если способом сброса лишнего веса избирали занятия в тренажерном зале."Как правило, врачи для похудения советуют ежедневно избавляться от 500-600 калорий с помощью диеты и тренировок. Оказалось, что эти рекомендации не учитывают, что тело некоторых тучных людей снижает потребление энергии в состоянии покоя и компенсирует потери, связанные с физическими нагрузками", – рассказал один из авторов исследования, профессор Льюис Холси.Возможно это связано с изменениями в метаболизме или привычке к невысокому уровню активности. Пока исследователи не могут назвать точные причины, приводящие к такому результату. Однако, планируют продолжить работу в этом направлении.