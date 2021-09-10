Вакцины от коронавируса не увеличивают риск выкидышей

Сразу два новых исследования показали, что вакцины от коронавируса не повышают опасности выкидыша у беременных. В них приняли участие более ста тысяч представительниц прекрасного пола.В ходе одного исследования эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний наблюдали за здоровьем 2 456 беременных, которые получили вакцины от COVID-19 производства компаний Pfizer или Moderna ещё до срока в 20 недель. Другое исследование, проводившееся в Миннесоте, проследило за 105 000 женщин, которые получили вакцины за 28 дней до последнего дня периода наблюдений.Оба исследования показали, что столкнувшиеся с выкидышем женщины не чаще оказывались вакцинированными от COVID-19, по сравнению с теми, кто сохранил беременность. Беременным угрожает повышенный риск тяжёлой формы и смерти от COVID-19, по сравнению с общим населением. В прошлом месяце эксперты CDC уже побуждали будущих мам обязательно вакцинироваться против коронавируса, подчеркивая, что они для этого вполне подходят.Врачи надеются, что полученные выводы помогут убедить будущих мам, которым угрожает тяжелая форма коронавируса, обязательно пройти через прививки. В США на эту среду только 24,8% беременных получили не менее одной дозы вакцины от коронавируса, несмотря на массу доказательств того, что они безопасны.