Сколько часов нужно спать ночью: 6, 7, 8 или 9

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Хронический недосып — бич жителей больших городов, родителей маленьких детей, студентов и многодетных мам. Какая у вас «норма» сна? 6, 7, 8 или 9 часов? Вам этого хватает?Мы проводим во сне треть жизни. Это, если высчитать идеальное время — 8 часов, которое рекомендуют врачи. Разберёмся сегодня, сколько нужно спать взрослому человеку, чтобы сохранить хорошие работоспособность и иммунитет.Зачем нужно соблюдать режимМногие из нас в течение рабочей недели не высыпаются, утешая себя мыслью: «в выходные отосплюсь». Однако это — порочная практика. Полностью восполнить упущение за выходные нельзя. Отсыпаясь в субботу — воскресенье, вы нарушаете цикл отдыха и бодрствования. В результате, вечером в понедельник вы превратитесь в «махровую» сову, которую никак не удаётся угомонить до двух часов ночи. Ну и каким будет утро вашего понедельника?Пока мы спим, наш организм работает, делая «уборку», «обзванивая» все органы, выводя токсины, восстанавливая мышцы и иммунитет, регулируя метаболизм. Если не дать телу возможности выполнить все эти крайне нужные дела, с утра вам будет гарантированы усталость, заторможенность, раздражительность и прочие неприятности, которые сопровождают «недосып». Так сколько часов в день нужно спать, чтобы полноценно высыпаться?Сколько нужно спать, чтобы высыпаться6 часов снаЕсть мнение, что человеку достаточно спать 6 часов, чтобы выспаться и быть работоспособным в течение дня. Однако это мнение подвергается критике. Так, учёные медицинской школы Пенсильванского университета в Филадельфии провели один эксперимент, который доказывает что 6-часовой сон явно недостаточен для полноценного отдыха. Испытуемых разделили на четыре группы. В одной из них ночной сон сократили до четырёх, во второй — до шести, в третьей — до восьми часов. Четвертая группа не спала в течение двух суток.Самые удивительные результаты показала именно группа, где люди спали по 6 часов в сутки. Они не ощущали себя сонными и были уверены, что высыпаются. Но результаты исследований их когнитивных показателей практически не отличались от показателей людей, которые не спали совсем.Хотя есть такие люди, которые могут спать 6 часов в сутки. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили ген, который позволяет им, действительно, спать по 6 часов в сутки и высыпаться. Но такой ген встречается только у 3% населения Земли. Так что если вам этого времени недостаточно, берите дневную «сиесту» хотя бы на час.7 часов снаСогласно результатам многих исследований, для взрослого человека в возрасте от 25 до 65 лет оптимальной считается продолжительность сна в 7-9 часов. То есть, 7-часовой сон находится в «нижней» границе.Однако есть мнения, что именно 7-часовой сон и есть самый здоровый и полноценный. И спать дольше — только вредить организму. Не слушайте. Особенно, если у вас очень напряжённая и нервная работа. Или вы пережили недавно болезнь и стресс. Или вы путешествуете. Или у вас семеро по лавкам и вы «упахиваетесь» так, что засыпаете уже на подходе к кровати. Всё индивидуально.8 часов снаЭто время, которое нам «прописали» очень давно и мы даже привыкли делить сутки на трое, благодаря такому расписанию. 8 часов работаем, 8 часов спим, 8 часов, всё остальное. Мнение, что мы обязаны провести в постели именно 8 часов, уже впечатано в нашу подкорку. Ровно столько и ни-ни меньше! Оказывается, не факт. Сейчас уже известно, что можно отлично высыпаться и за 7-7,5 часов. И даже не брать «сонные каникулы» в выходные.9 часов сна и большеЕсли вы нечасто такое практикуете, то ничего страшного. Возможно, у вас был трудный день или неделя, или вы восстанавливаетесь после каких-то неблагоприятных событий. А вот если вы регулярно спите больше 9 часов, есть повод задуматься. Пересып не менее опасен, чем недосып.Известно, что любители поспать подольше чаще страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы, у них есть риск появления склонности к диабету, нарушения обмена веществ и других проблем со здоровьем. Слишком длинный сон может говорить об нарушении функции щитовидной железы, какой-то инфекции, неврологических заболеваниях, постоянном стрессе или депрессии.Как понять, что вы не высыпаетесьВы можете сами проверить, достаточно ли вам ночного сна, чтобы чувствовать себя полноценно выспавшимся. Вы не высыпаетесь, если вам трудно утром вставать с постели и вы чувствуете себя вялым днём. Если вы «вырубаетесь» в транспорте. Или засыпаете в пустом кабинете. Чувствуете сонливость после еды. Засыпаете, глядя в телевизор. И отрубаетесь, сразу же оказавшись в постели.Хроническая нехватка сна может вызывать множество болезней, даже не будем все их перечислять, чтобы не пугать вас. Расскажем только об одной неприятности, которая подстерегает постоянно недосыпающих людей. Ученые обнаружили прямую связь между недостатком сна и набором лишнего веса. Всё дело в том, что в организме недосыпающих людей вырабатывается повышенное количество кортизола — гормона, который повышает аппетит. Уж это-то должно вас убедить и заставить отложить телефон, книгу, выключить телевизор и лечь пораньше спать.