Есть из пластиковых контейнеров опасно: что грозит организму

Вместе с едой в организм попадает микропластик.Вода в бутылках и еда в пластиковых контейнерах — обычное явление в современном мире. Однако ученые предостерегают, пластмасса из такой посуды переносится на продукты и вредит организму.По данным исследования The Journal of Food Science, человек ежегодно поглощает не менее 74 тысяч частиц микропластика. Почти треть из этого объема поступает от потребления пищи из пластиковых контейнеров.Вред организмуКогда мы глотаем пластик, он может оставаться в теле и вызывать долгосрочные медицинские проблемы, утверждают ученые. Дело в том, что он содержит множество химических веществ, включая фталаты, бисфенол A, S и F, а также полихлорированные бифенилы. Попадая в организм, они провоцируют развитие различных заболеваний, в частности:рак;ослабление иммунной системы;снижение детородной функции как у мужчин, так и у женщин;ожирение;задержка развития у детейнарушение работы всех органов и тому подобное.Не менее тревожным является то, что матери могут передавать микропластик через плаценту своим плодам.Как минимизировать количество потребляемого пластикаНе ставьте пластиковую посуду в микроволновую печь и посудомоечную машину. Сильный нагрев может усилить выпадение микропластика.При возможности используйте керамическую или стеклянную посуду для еды на вынос.Пейте воду с многоразовых бутылок из нержавеющей стали или стекла.Не используйте емкости для доставки еды.Регулярно пылесосьте дом и проводите влажную уборку. В окружающей среде тоже много пластика и с пылью эти частицы попадают в дом. Убирая его, мы также будем очищать воздух.