Пять специй, способных активизировать процесс похудения

5 самых действенных специй.На свете существует множество специй и трав, которые отлично помогают нам худеть. Какие-то из них ускоряют обмен веществ, другие помогают в расщеплении жиров, третьи – приглушают чувство голода, поэтому в результате мы съедаем меньше, чем собирались.Разнообразные пряности, сушеные травы и соусы не только способны изменить вкус вашего блюда до неузнаваемости, но и поспособствовать обретению фигуры вашей мечты. Удивительно, но порой мы даже не догадываемся, что тот же привычный черный перец, корица или базилик помогают нам стройнеть. Мы отобрали для вас 5 самых действенных специй.1. Красный острый перецЧили перец, острый перец, жгучий перец, кайенский перец — все это названия для одного продукта — красного острого перца. Входящее в его состав фенольное соединение капсаицин повышает температуру тела и ускоряет обмен веществ, способствуя в том числе и ускорению сжигания жиров. К тому же красный острый перец приглушает чувство голода, позволяя насытиться меньшим количеством еды.Для кулинарного творчества подойдет сушеный молотый красный острый перец, сушеные стручки целиком (их можно добавлять в супы при варки или ароматизировать оливковое масло) и свежие стручки целиком. Из них, кстати, лучше удалять семена и прожилки при готовке и делать это в перчатках, чтобы не повредить кожу рук, если перец ну очень острый. В первое время используйте совсем чуть-чуть специи, чтобы ваши вкусовые рецепторы к ней привыкли.Куда добавить: соусы, заправки для салатов, кефир, мацони, бульоны, супы, горячие блюда из мяса, птицы, круп, бобовых или овощей.Примеры диетических блюд с перцем: — тушеные баклажаны с острым перцем чили; — овощной салат с заправкой из оливкового масла, лимонного сока и кайенского перца; — красная фасоль с зеленью и красным перцем; — штрудель из тонкого теста фило, кукурузы, моркови и кайенского перца.2. Корень имбиряИмбирь — один из лучших натуральных помощников в борьбе с лишним весом. Он ускоряет обмен веществ, подавляет аппетит, улучшает пищеварение и выводит из организма токсины. А еще он укрепляет сосуды и иммунитет, помогает при простуде, улучшает память. Использовать стоит сушеный молотый имбирь (например, для выпечки) или тонкие слайсы свежего.Куда добавить: горячие напитки (чай или простая вода с парой ломтиков свежего корня имбиря — это лучшее средство для подавления аппетита), блюда с мясом и овощами, сладкая и несладкая выпечка.Примеры диетических блюд и напитков с имбирем: — запеченная баранина с ломтиками имбиря; — чай с лимоном и свежим корнем имбиря (помогает избавиться от желания съесть что-нибудь сладенькое); — рагу из тыквы, картофеля, корня сельдерея и имбиря; — постное имбирное печенье без сахара и из цельнозерновой муки.3. ВанильЗапах ванили отлично подавляет чувство голода и улучшает настроение. Если вы склонны к спонтанным перекусам сладостями или чипсами, — носите с собой мешочек со стручком ванили. Его запах позволит вам удержаться от вредной еды. А еще ваниль помогает сократить до минимума сахар в десертах. Использовать в готовке лучше всего целые стручки ванили. Их нужно разрезать вдоль и тыльной стороной ножа счистить внутреннюю часть. Подойдет также ванильный экстракт или ванильный порошок (измельченный высушенные стручки ванили). Ванильный сахар же не годится. Этот продукт на самом деле к ванили имеет очень далекое отношение. Для его приготовления используется 1 стручок ванили для ароматизации 500 г обычного белого сахара. Не самый полезный и диетический продукт, лучше уж купить настоящую ваниль.Куда добавить: кофе, чай, натуральный кефир или питьевой йогурт, творог, сладкая выпечка, десерты, фруктовые салаты, каши.Примеры диетических блюд с ванилью: — диетические морковные кексы без сахара с овсяными хлопьями и ванилью; — взбитый творог с ванилью и замороженной клубникой (отличная альтернатива мороженому); — рисовая каша с сухофруктами и ванилью; — штрудель из тонкого теста фило, яблок и ванили (без сахара).4. АнисАнис лучше других специй поможет справиться с желанием съесть что-нибудь вкусненькое. Диетологи в этом случае рекомендуют разжевать пару зернышек аниса. Желание перекусить пропадет и останется приятный освежающий вкус во рту. Помимо снижения аппетита, анис поднимает настроение, обладает легким тонизирующим эффектом и повышает работоспособность.Куда добавить: горячие и холодные напитки, блюда с мясом, птицей, рыбой, крупой и овощами, сладкая и несладкая выпечка.Примеры диетических блюд с анисом: — тушеная рыба с анисом; — припущенный шпинат с томатами и анисом; — квашеная капуста с анисом; — салат из яблок и моркови с анисом.5. Корень хренаОн ускоряет расщепление жировых клеток, а также отлично очищает организм, выводит токсины и улучшает пищеварение. Помогает переваривать тяжелую и жирную пищу (не зря хрен традиционно подают к холодцу). Кроме того хрен обладает противомикробными и противовоспалительными свойствами, богат витаминами и минералами. В каком виде его использовать решать вам. Можно готовить соусы дома самостоятельно или покупать готовые приправы из тертого хрена с пряностями в магазине.Куда добавлять: маринады, приправы и соусы.Примеры диетических блюд с хреном: — соус из тертого хрена, тертой отварной свеклы и столового уксуса; — соус из тертого хрена, тертых сладких яблок и винного уксуса; — отварной говяжий язык с соусом из хрена и свеклы; — холодная запеченная телятина с соусом их хрена и яблок.