Что делать, если обжёг язык

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В некоторых случаях придётся вызывать скорую.Можно получить термический ожог языка, если выпить или съесть что-то очень горячее, и химический — из-за действия химических веществ, которые можно хлебнуть по ошибке или намеренно. Медицинская помощь нужна не всегда, всё зависит от силы ожога и его причины.Какие симптомы у ожога горячимЕсли человек неправильно оценит, например, температуру напитка и сделает глоток, то может получить термический ожог. Симптомы будут зависеть от степени, которых бывает три:Первая — повреждается только верхний слой тканей языка и рта, появляются краснота и отёк, а поражённое место начинает ныть и гореть.Вторая — более тяжёлое состояние, ожог приводит к появлению волдырей и серьёзной боли.Третья степень — затронуты глубокие ткани языка, он может обуглиться, побелеть или обгореть. Это сопровождается онемением и очень сильной болью.Вне зависимости от степени ожога повреждаются вкусовые сосочки. Поэтому человек может перестать чувствовать вкус.Какие признаки у ожога химическими веществамиЧаще всего люди сталкиваются с воздействием кислот или щелочей, иногда концентрированных моющих веществ, в состав которых входят сильные раздражающие компоненты. Например, опасны уксусная кислота или эссенция, нашатырный спирт, перекись водорода.После их попадания внутрь повреждается слизистая оболочка рта, пищевода, дыхательных путей, а также появляются признаки отравления из-за всасывания ионов химического вещества. Могут быть следующие симптомы:боль и жжение на языке, нёбе, в горле, за грудиной и в животе;корка на слизистой оболочке, которая формируется при ожогах кислотами;набухание тканей рта, они становятся отёчными и рыхлыми, распадаются при ожоге щелочами;рвота, диарея, иногда с кровью;затруднённое дыхание;головная боль;потеря сознания;падение артериального давления;нарушение сердечного ритма.Если пострадавшего вовремя не доставить к врачу, человек может умереть из-за повреждения печени и почек.Что делать, если обжёг языкВсё зависит от степени и причин. Если человек выпил химическое вещество, нужно срочно позвонить в скорую помощь. Самостоятельно вызывать рвоту, пытаться нейтрализовать химию опасно — это может ухудшить состояние.При термическом ожоге второй или третьей степени тоже нужно срочно к врачу, самолечение опасно. При первой можно справиться с проблемой без посторонней помощи. Даже если ожог небольшой, нельзя пить тёплые или горячие напитки, пока слизистая оболочка не восстановится.Что можно сделать домаЭксперты, при термических ожогах языка первой степени советуют поступать так:Выпить холодной воды или полоскать рот в течение нескольких минут.Пососать кусочки льда или эскимо.Растворить ? чайной ложки соли в стакане воды и прополоскать полученной жидкостью рот.Принять безрецептурный обезболивающий препарат.Посыпать рот несколькими крупинками сахара или лизнуть мёд для облегчения боли.Что будет делать врачТем, кто попал в больницу с химическим ожогом, в первую очередь сделают промывание желудка с помощью зонда, чтобы как можно скорее удалить остатки опасного вещества. Дальнейшие действия будут зависеть от тяжести состояния и степени повреждения пищеварительного тракта. Врачи могут принимать такие меры:поставить капельницу с лекарственными растворами для детоксикации организма и нормализации рН;ввести обезболивающие препараты, иногда даже из группы наркотических средств;дать подышать кислородом, а при тяжёлом поражении гортани и дыхательных путей — подключить аппарат ИВЛ.Если же у человека сильный термический ожог, пациенту назначат сильные обезболивающие и капельницы для поддержания водно-солевого баланса.