Как засыпать быстрее: дыхательная техника 4-7-8 помогает заснуть менее чем за 5 минут

Метод «4-7-8», который был разработан доктором Эндрю Вейлом, является дыхательным упражнением, помогающим снять накопившееся за день напряжение и успокоиться.По данным Express, дыхательная техника 4-7-8 заставляет человека сосредоточиться на регулировании дыхания, что помогает отключиться от воспроизведения негативных и тревожных мыслей, не позволяющих нормально заснуть ночью. Научиться данному упражнению особенно полезно тем, кто страдает от бессонницы из-за чрезмерного беспокойства по поводу всего, что происходит в жизни.«Врачи утверждают, что этот метод может успокоить учащенное сердцебиение или успокоить измученные нервы».Эффект дыхательной техники зависит от практики: если она регулярная, то упражнение помогает засыпать за короткий период времени, требующий менее 5 минут. Действие метода объясняется тем, что благодаря ему улучшается насыщение организма кислородом.Как выполнять:Приставить кончик языка к нёбу. В таком положении его необходимо держать на протяжении всего упражнения.Сделать выход через рот. При этом может возникать свистящий звук.Сомкнуть губы и сделать вдох носом, считая про себя до четырех.На семь секунд задержать дыхание.Вновь сделать выдох через рот, считая до восьми.Один цикл упражнения подразумевает, что человек делает четыре полных вдоха.