Как засыпать быстрее: дыхательная техника 4-7-8 помогает заснуть менее чем за 5 минут
По данным Express, дыхательная техника 4-7-8 заставляет человека сосредоточиться на регулировании дыхания, что помогает отключиться от воспроизведения негативных и тревожных мыслей, не позволяющих нормально заснуть ночью. Научиться данному упражнению особенно полезно тем, кто страдает от бессонницы из-за чрезмерного беспокойства по поводу всего, что происходит в жизни.
«Врачи утверждают, что этот метод может успокоить учащенное сердцебиение или успокоить измученные нервы».
Эффект дыхательной техники зависит от практики: если она регулярная, то упражнение помогает засыпать за короткий период времени, требующий менее 5 минут. Действие метода объясняется тем, что благодаря ему улучшается насыщение организма кислородом.
Как выполнять:
Приставить кончик языка к нёбу. В таком положении его необходимо держать на протяжении всего упражнения.
Сделать выход через рот. При этом может возникать свистящий звук.
Сомкнуть губы и сделать вдох носом, считая про себя до четырех.
На семь секунд задержать дыхание.
Вновь сделать выдох через рот, считая до восьми.
Один цикл упражнения подразумевает, что человек делает четыре полных вдоха.
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