Развенчаны популярные мифы о пользе и вреде молока

Плюсов больше, чем минусов.О молоке в СМИ пишут много мифов. Согласно этим мифам, в некоторых случаях молоко приносит резкую пользу или вред организму человека. Врачи развенчали эти мифы.Миф: Молоко поможет похудетьВполне возможно. Полугодовые исследования Университета Теннесси показали, что увеличение содержания кальция в рационе ускоряет потерю веса. Причем просто кальций действует не так эффективно, как молоко. По мнению исследователей, белок, содержащийся в молоке, усиливает эффект сжигания жиров. Если, конечно, не запивать им эклеры.Миф: Молоко поможет нарастить мускулыБелки молочной сыворотки и казеин являются высококачественными протеинами. Белки сыворотки быстро расщепляются на аминокислоты и попадают в кровь, что делает молоко отличным напитком после завершения тренировки. Казеин усваивается медленнее, попадая в вашу кровь в течение долгого времени небольшими порциями. Так что молоко определенно поможет вам нарастить мышечную массу (особенно цельное, как говорят знатоки из Техасского университета). При правильных режимах тренировки и питания, разумеется.Миф: Вред от гормонов в молокеВы наверняка слышали, что коровам и прочей живности для ускорения роста дают гормоны. Естественно, эти гормоны попадают и в молоко. И они даже могут навредить вам, но только если вы вдруг решите принимать молоко внутривенно. Те же, кто предпочитает традиционные методы принятия пищи — перорально, то есть ртом, — могут не переживать. Процесс пищеварения разрушает гормоны.Не миф: В молоке – антибиотикиЭто пока неизвестно. Кто-то считает, что молоко от коров, которым колют антибиотики, может снизить для вас эффект некоторых лекарств. Но, если вас это успокоит, найти молоко от «чистых» коров сейчас практически нереально. Так что если антибиотики и зло, то, к сожалению, неизбежное.Миф: Обезжиренное молоко полезнееРаньше большинство исследователей сходились в том, что употребление цельного молока повышает уровень холестерина, обезжиренное такого эффекта не дает. С другой стороны, содержание триглицеридов (нейтральных жиров, повышающих вероятность болезней сердца) снизилось на 22%. Сейчас животный жир активно реабилитируют — и мы об этом уже не раз писали. Некоторые специалисты вообще советуют выпивать по два стакана любого коровьего молока в день, чтобы снизить вероятность инфаркта и инсульта.Не миф: Сухое молоко — это хорошоСудя по всему, да. Исследования Института питания РАМН показали, что сухое молоко по пищевой и биологической ценности практически не уступает молоку обычному. А ведь его еще и хранить удобнее. Вот если бы оно еще и по вкусу не уступало исходному продукту, цены бы ему не было.Не миф: молоко и кофе вместе это вредноБудет вкусно, да. Но не факт, что полезно. На сегодняшний день установлено, что в чае молоко снижает эффективность катехинов (веществ, защищающих твое сердце). Впрочем, если вы чаще пьете просто чай, беспокоиться не о чем. Примерно та же ситуация и с кофе. Кофеин вымывает кальций, который в принципе можно компенсировать употреблением молока. Правда, молока нужно будет пить больше, чем вы добавляете в кофе.Судя по всему, плюсов у молока все же больше, чем минусов. И если у вас нет проблем с усвоением лактозы или даже молоко нравится вам на вкус, то пейте смело. Только помните, что оно является лишь полезной добавкой к правильному рациону и образу жизни.