Препарат от высокого холестерина может существенно снижать риск заражения ковидом
Исследование британских специалистов показало, что лекарство, назначаемое для снижения высокого уровня холестерина, способно уменьшать риск заражения ковидом до 70 процентов. Группа научных экспертов (сотрудники Университета Бирмингема и Университета Кил) заключили, что фенофибрат, препарат, назначаемый для контроля высокого уровня холестерина (и его активная форма, фенофиброевая кислота), «может значительно снизить инфекцию COVID-19 в клетках человека».
Фенофибрат, пероральный препарат, используемый для лечения аномального уровня липидов в крови и высокого холестерина, одобрен для использования в Великобритании. Он эффективен в повышении уровня «хорошего» холестерина ЛПВП, который связывается с «плохим» (ЛПНП) и выводит его из организма.
Что касается коронавируса, еще в 2020 году ученые обнаружили, что вирус COVID-19 использует рецепторы ACE2 для проникновения в клетки легких. Он инфицирует хозяина посредством взаимодействия между своим белком «спайк» и белком рецептора ACE2 на клетках-хозяевах. Ученые обнаружили, что фенофибриновая кислота дестабилизирует рецептор-связывающий домен вирусного спайкового белка и ингибирует клетку, связываясь с рецепторами ACE2. По их мнению, фенофибрат может быть эффективным в снижении инфицирования клеток. В рамках исследования его использование позволяло сокращать уровень инфицирования человеческих клеток до 70 процентов.
«Наши данные показали, что фенофрибат может иметь потенциал для уменьшения тяжести симптомов COVID-19, а также распространения вируса», - цитирует издание Express соавтора исследования, доктора Элизу Виченци из Научного института Сан-Раффаэле в Италии.
Также исследователи полагают, что фенофрибат одинаково эффективен против новых вариантов COVID-19, включая альфа- и бета-варианты. Изучение эффективности препарата против дельта-варианта продолжаются.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил gorizont в категорию Инфекционные болезни
Добавить комментарий