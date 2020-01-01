Препарат от высокого холестерина может существенно снижать риск заражения ковидом

Препарат, используемый для лечения аномального уровня липидов в крови и высокого холестерина, может значительно снизить инфекцию COVID-19 в клетках человека – это выявило исследование, проведенное в Великобритании.Исследование британских специалистов показало, что лекарство, назначаемое для снижения высокого уровня холестерина, способно уменьшать риск заражения ковидом до 70 процентов. Группа научных экспертов (сотрудники Университета Бирмингема и Университета Кил) заключили, что фенофибрат, препарат, назначаемый для контроля высокого уровня холестерина (и его активная форма, фенофиброевая кислота), «может значительно снизить инфекцию COVID-19 в клетках человека».Фенофибрат, пероральный препарат, используемый для лечения аномального уровня липидов в крови и высокого холестерина, одобрен для использования в Великобритании. Он эффективен в повышении уровня «хорошего» холестерина ЛПВП, который связывается с «плохим» (ЛПНП) и выводит его из организма.Что касается коронавируса, еще в 2020 году ученые обнаружили, что вирус COVID-19 использует рецепторы ACE2 для проникновения в клетки легких. Он инфицирует хозяина посредством взаимодействия между своим белком «спайк» и белком рецептора ACE2 на клетках-хозяевах. Ученые обнаружили, что фенофибриновая кислота дестабилизирует рецептор-связывающий домен вирусного спайкового белка и ингибирует клетку, связываясь с рецепторами ACE2. По их мнению, фенофибрат может быть эффективным в снижении инфицирования клеток. В рамках исследования его использование позволяло сокращать уровень инфицирования человеческих клеток до 70 процентов.«Наши данные показали, что фенофрибат может иметь потенциал для уменьшения тяжести симптомов COVID-19, а также распространения вируса», - цитирует издание Express соавтора исследования, доктора Элизу Виченци из Научного института Сан-Раффаэле в Италии.Также исследователи полагают, что фенофрибат одинаково эффективен против новых вариантов COVID-19, включая альфа- и бета-варианты. Изучение эффективности препарата против дельта-варианта продолжаются.