Астма может быть полезной: неожиданное заявление ученых

Астматическая реакция помогает избавиться от инфекционных агентов в легких.Астматическая реакция способна защитить организм от патогенов в легких, выяснили специалисты Бейлорского медицинского колледжа в США.Грибки и плесень – распространенные аллергены, способные спровоцировать астму, однако механизм реакции не изучен до конца. Новые эксперименты на мышах показали, что дрожжеподобный грибок Candida albicans вызывает аллергическую реакцию с помощью пептида кандидализина.Кандидализин связывается с рецептором GP1b-альфа на поверхности тромбоцитов. Это побуждает тромбоциты высвобождать белок Dkk-1, который, в свою очередь, активирует T-лимфоциты Th2 и Th17, регулирующие иммунный ответ.Как оказалось, активация иммунных клеток коррелирует со снижением количества дрожжевых грибков в легких мышей. Таким образом, астматическая реакция помогает избавиться от инфекционных агентов в легких. Если же этого не происходит, Candida albicans быстро распространяется, приводя к гибели.Интересно, что ранее тромбоциты рассматривались только как элементы, влияющие на свертываемость крови. Однако, по-видимому, они могут быть также и активными участниками иммунного ответа.Напомним, что эксперты швейцарского научного проекта Blue Brain при помощи передовых технологий на основе сотен тысяч уже проведенных исследований попытались выяснить, почему люди настолько по-разному переносят коронавирус