Вакцину от коронавируса протестируют на младенцах

В Финляндии принято решение испытать вакцину от коронавируса на малышах в возрасте от 6 месяцев и до 12 лет. Сообщается, что использоваться будет препарат от компании Pfizer.В Финляндии собираются испытать вакцину от коронавируса на детях, начиная с младенческого возраста. Уже полугодовалым малышам будут вводить препараты от Pfizer, чтобы рассчитать их безопасную дозировку и эффективность. Естественно, что маленькому пациенту требуются намного меньшие дозы вакцины, чем пациенту взрослому, но до сих пор не было понятно, как много препарата нужно детям.Более того, с вакцинацией детей существуют определённые этические проблемы. У западных вакцин выявлены побочные эффекты, которые встречаются в крайне редких случаях. К примеру, синдром Гийена-Барре или разного рода тромбы. Но дети заболевают коронавирусом ещё более в редких случаях, поэтому до сих пор наука не уверена в том, нужно ли их вакцинировать вообще. И является ли вероятность тяжелого заболевания коронавирусом для них более высокой, чем вероятность столкнуться с побочными эффектами.С другой стороны, даже не заболевающие коронавирусом дети являются переносчиками этой болезни, и они могут передавать её взрослым, включая и пожилых родственников. А сейчас по планете распространяются мутировавшие штаммы, которые взламывают защиту у людей пожилых с ослабленным иммунитетом, даже получивших прививки. В этой связи детей необходимо вакцинировать ради благополучия взрослых. Кроме того, если вирус распространяется бесконтрольно даже среди детей, он может продолжать мутировать и когда-нибудь стать более опасным для самых маленьких пациентов.