Почему нужно есть бананы, даже если вы на диете?

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Вы знаете, как худеть на бананах? Очень просто и легко!Бананы иногда презрительно называют «африканской картошкой» и безжалостно выбрасывают из рациона: мол, ничего кроме крахмала в этих ярких фруктах нет. И уж тем более от бананов стараются отказаться те, кто беспокоится о лишнем весе: практически все диеты предлагают исключить бананы. Между тем, наука настаивает: плоды этой «травы» — одни из самых полезных для здоровья и отказываться от них нельзя ни в коем случае, в том числе и тем, кто сидит на диете. Рассказываем, какие болезни помогают предотвратить или вылечить бананы.Сахарный диабетВ бананах очень много нерастворимых пищевых волокон, помогающих регулировать уровень сахара в крови. Так, участники одного из исследований, которые ежедневно съедали натощак 250-300 грамм бананов, уже через три месяца отмечали более низкий уровень сахара в крови, а также холестерина.ГипертонияВ бананах очень много калия: в одном фрукте содержится 400 мг при суточной норме в 3200 мг. Калий снимает излишний тонус с кровеносных сосудов, их стенки расслабляются, кровоток восстанавливается и снижается артериальное давление.ЗапорыТе же пищевые волокна, которые помогают контролировать уровень сахара в крови, полезны и для пищеварения: они улучшают перестальтику кишечника и облегчают запоры.АстмаИсследование, проведенное специалистами Лондонского королевского колледжа, подтвердило: дети, которые съедают в день хотя бы один банан, в итоге реже страдают приступами астмы.БессонницаМагний и витамин В6, которых также очень много в бананах, помогают улучшить память и наладить сон. Врачи-сомнологи советуют съедать один банан за час до сна, если вы страдаете бессонницей или ночными пробуждениями – и уже через неделю вы заметите улучшение.Лишний весНесмотря на высокое содержания крахмала, бананы – низкокалорийные фрукты: одном плоде содержится 90-100 калорий. Также бананы помогают подавить выработку гормона грелина, который стимулирует чувство голода, а пищевые волокна, которых много в этих фруктах, помогают дольше чувствовать себя сытой.