Сок из красных апельсинов признали самым полезным

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Если вы хотите начать свой день с максимально здорового напитка, то выбирайте сок из кроваво красных апельсинов. Он насыщен антоцианинами, которые укрепляют сердечно-сосудистое здоровье и когнитивный функционал.Десятилетиями мы слышали о том, что апельсины и апельсиновый сок очень полезны для здоровья. Но в сознании большинства из нас апельсины - это традиционно оранжевые фрукты. Однако их кроваво-красная разновидность является гораздо более полезной, если судить по содержанию антиоксидантов. Эксперты утверждают, что красные апельсины, которые растут в регионе Средиземноморья, насыщены антоцианинами. Это натуральные компоненты, также во множестве содержащиеся в синих или красных ягодах и красном картофеле.Антоцианины связаны с улучшением сердечно-сосудистого здоровья, предотвращением рака и улучшением когнитивного функционала. Именно поэтому включение красного апельсинового сока может оказать весьма заметное влияние на здоровье и вес человека.К сожалению, довольно сложно покупать свежие красные апельсины, и именно поэтому учёные предлагают их сок. Он является более доступным и одновременно полезным для сердечно-сосудистого здоровья и профилактики опухолей. Исследования на мышах с лишним весом показывали, что именно эта разновидность апельсинового сока помогает резко похудеть, по сравнению с водой или обычным апельсиновым соком.