Названы витамины, которые помогают сохранить молодость после 40

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Названы продукты, в которых содержится биотин.Западные специалисты в области антиэйдж-терапии называют биотин, одним из лучших витаминов, помогающих сопротивляться старению.Ученые считают его «пока еще малоизвестным, но очень перспективным» средством омоложения.Биотин — это витамин группы B, также называемый витамином H. Он помогает организму усваивать углеводы, жиры, белки и преобразовывать их в энергию.Благодаря биотину улучшаются многие функции внутренних систем.Так, биотин помогает уменьшить концентрацию вредного холестерина, стимулирует процессы обмена веществ, работу надпочечников и щитовидной железы. Кроме того, исследование показало, что биотин в сочетании с хромом помогает людям с лишним весом контролировать уровень сахара в крови и защищает от развития толерантности к инсулину.Следствием того, что под действием биотина активизируется работа организма, становятся позитивные изменения во внешнем облике, отмечают эксперты. Например, у женщин улучшается состояние кожи и волос, что производит эффект моложавости.Этот витамин содержится в сельди, сардинах, тунце, форели, авокадо, моркови, миндале, яичных желтках и ягодах.