Терапия плазмой не помогает лечить пациентов с коронавирусом

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Взятая у победивших коронавирус плазма крови не помогает другим пациентам, находящимся в критическом состоянии. К такому печальному выводу пришли исследователи из Университета Макмастера в Канаде.Во многих странах мира практикуются переливания плазмы победивших коронавирус людей пациентам с ковидом, пребывающим в тяжёлом состоянии. Однако новое исследование, опубликованное журналом Nature Medicine, показало, что плазма выздоровевших пациентов не снижает риск подключения к искусственной вентиляции лёгких или смерти у самых тяжелых больных. Более того, у получавших плазму наблюдались более серьезные побочные эффекты, в сравнении с теми, кто получал стандартную помощь.Исследование также показало, что профиль антител в крови у переболевших чрезвычайно изменчив, а из-за этих постоянных флуктуаций крайне сложно спрогнозировать реакцию на лечение. Тем не менее, во многих странах мира, включая Россию, терапия плазмой активно применяется. Считалось, что она помогает самым тяжелым пациентам.Теперь исследователи из Канады предостерегают от использования плазмы выздоровевших пациентов при лечении тяжелых больных с коронавирусом, если только не проводятся какие-то тщательно контролируемые клинические исследования. В ходе нынешних наблюдений было также установлено, что получавшие плазму выздоровевших больных пациенты испытывали значительно более серьезные побочные эффекты. Они были связаны с увеличением потребностей в кислороде и усилением дыхательной недостаточности.