Учёные сообщили, почему частое пробуждение по ночам сокращает жизнь женщин

Учёные выяснили, что женщины обладают лучшим сном и реже просыпаются по ночам, чем мужчины. Сообщают, что именно нарушения сна и частые пробуждения по ночам приводят к риску преждевременной смерти.Исследователи провели анализ такого явления как "бессознательное бодрствование". Для изучения были отобраны 8 тысяч добровольцев мужского и женского пола. Их снабдили датчиками сна. Эти датчики отслеживали количество ночных пробуждений и продолжительность бодрствования.По словам учёных, женщины просыпаются ночью в два раза реже, чем представители мужского пола. Однако сказываются ночные пробуждения на женщинах более пагубно. Выяснилось, что из-за частых ночных пробуждений возрастает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Как пример приводятся такие заболевания как инсульт, инфаркт и другие. Так же обнаружили, что зачастую ночные пробуждения связаны с повышением артериального давления.По словам специалистов, нарушения сна могут вызывать и другие серьезные заболевания. Ученые австралийского университета Аделаиды, проводившие исследование, отмечают, что оптимальная продолжительность сна 6-7 часов. Также здоровый 6-7 часовой сон может предотвратить ожирение, нарушения иммунной системы, нарушения со стороны психического здоровья человека и депрессию.