Избавиться от целлюлита в домашних условиях поможет облепиховое масло

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Масло из облепихи поможет вернуть коже бархатистость и мягкость.Похудение не всем дается легко: кто-то пытается заниматься спортом, а кто-то ограничивает себя в питании, а еще некоторые люди обращаются к народным средствам. Однако существуют действительно эффективные народные средства. Одним из таких является очень полезная осенняя ягода – облепиха. Благодаря своим полезным свойствам масло из облепихи поможет вернуть коже бархатистость и мягкость и поможет избавиться от апельсиновой корки.Как применять облепихуЛучше всего облепиху применять в качестве добавки к еде. Принято съедать ягоды без сахара и меда за 15 минут до основного приема пищи или выпивать напиток, состоящий из сока облепихи и газированной воды.Рецепт масла из облепихиВымойте ягоды облепихи и просушите их;измельчите в мясорубке или в блендере ягоды;отожмите сок;получившуюся кашицу залейте нерафинированным оливковым маслом в пропорции 3:2;переложите смесь в чашу и поставьте ее в прохладное место;спустя 24 часа соберите с поверхности масляную пленку в баночку или другую емкость. Храните масло в холодильнике.Как с помощью облепихового масла уменьшить объемы фигурыМасло применяют не только внутрь, но и наружно. Его эффективность заключается в избавлении от лишних сантиметров в проблемных зонах тела. Итак, чтобы избавиться от целлюлита, нужно делать обертывания согласно следующим пунктам:смешайте в одной чаше облепиховое масло (1 стакан) с ампулами витамина Е (2 шт.);добавьте к содержимому ламинарий (1 ст. ложка) и овсяную муку (2 ст. ложки);перемешайте смесь;нанесите ее на проблемные зоны;замотайте этот участок пищевой пленкой и укутайтесь теплым одеялом ровно на 1 час.