Диетолог Соломатина рассказала о смертельном риске употребления энергетиков

В некоторых случаях употребление напитков-энергетиков сопряжено со смертельным риском для здоровья, заявила диетолог Елена Соломатина.В своем интервью Соломатина сообщила, что при наличии сердечно-сосудистых заболеваний употребление энергетиков может повышать риск возникновения патологических состояний, которые ассоциируются со смертельно опасными состояниями. «Вечерней Москве» врач рассказала, что энергетические напитки могут содержать сахар, вредные добавки, кофеин – такой «букет» может провоцировать резкие изменения в деятельности сердечно-сосудистой системы.«Это опасно, потому что очень сильно может повыситься давление, и дальше может случиться все что угодно – инсульт, инфаркт».Также диетолог Соломатина высказала мнение о том, что энергетиками не следует злоупотреблять и здоровым людям.